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В Антарктиді вперше знайдено бурштин: про що це свідчить

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Антарктиді вперше знайдено бурштин: про що це свідчить
Бурштин, який виявили в Антарктиді
фото: Alfred Wegener Institute

Дослідження науковців відкриває унікальну можливість заглянути в доісторичний світ Антарктиди

В Антарктиді вперше знайдено бурштин. Це свідчить про те, що в середині крейдяного періоду помірні тропічні ліси існували на кожному континенті. Про це повідомляє Interesting Eengineering.

«Проаналізовані фрагменти бурштину дозволяють безпосередньо дізнатися про умови довкілля, які переважали у Західній Антарктиді 90 мільйонів років тому. Ця захоплива знахідка також докладніше показує, як міг функціонувати ліс, який ми реконструювали у нашому дослідженні Nature від 2020 року», – сказав науковець Йоганн Клагес з інституту Альфреда Вегенера, Центру полярних та морських досліджень імені Гельмгольця.

Це дослідження, за словами науковців, відкриває унікальну можливість заглянути в доісторичний світ Антарктиди. Результати свідчать, що колись на місці сучасних крижаних просторів росли густі болотисті ліси з деревами, що виділяють смолу.

«Антарктичний бурштин, ймовірно, містить залишки кори дерева у вигляді мікровключень. Враховуючи його тверді, прозорі та напівпрозорі частинки, бурштин високої якості, що вказує на його поховання поблизу поверхні, оскільки бурштин розсіюється зі збільшенням термічної напруги та глибини поховання», – зауважив доктор Хенні Гершель з Технічного університету Фрайберзької гірничої академії.

Гершель додав: «Наше відкриття – ще один шматочок головоломки, і воно допоможе нам краще зрозуміти болотисте, багате на хвойні дерева середовище помірного тропічного лісу, виявлене поблизу Південного полюса в середині Крейдяного періоду».

Нагадаємо, що Антарктида, відома як найхолодніший і найвіддаленіший континент у світі, наразі приваблює більше туристів, ніж будь-коли раніше.

Міжнародна асоціація туроператорів Антарктиди (IAATO) відстежує кількість мандрівників, які відвідують Антарктиду з початку 1990-х років. За їхніми даними, сплеск поїздок до цього континенту почався задовго до туристичного буму, що виник після пандемії Covid.

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Теги: Антарктида бурштин наука ліс

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