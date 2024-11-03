Верхи на астероїді: українські вчені запропонували неймовірний варіант подорожі космосом

Українські науковці заявили, що космонавти можуть дістатися до інших планет, використовуючи астероїди, які летять повз Землю

Астронавти, можливо, зможуть здійснити подорож на Марс за допомогою поромів з астероїдів. Ця цікава ідея, запропонована українськими дослідниками, справді змушує замислитись. Науковці заявили про можливість користування астероїдами, що вже пролітають повз Землю. У результаті вони знайшли 120 кандидатів для маршрутів між Землею, Венерою та Марсом, повідомляє Universe Today.

Подорож до червоної планети – це непросте завдання: в середньому вона розташована на відстані 225 мільйонів кілометрів від Землі. Це означає, що астронавтам потрібно буде провести в космосі приблизно три роки, що супроводжується серйозними ризиками для здоров'я – від втрати м'язової маси до підвищеного ризику розвитку раку через вплив радіації.

Проте, якщо використовувати астероїди як «транспортні засоби», можна значно зменшити час подорожі до 180 днів.

«Безумовно, це не означає, що все буде легко. Навіть якщо ми виявимо підходящий астероїд, все одно знадобляться технології для захисту астронавтів від радіації. Чим швидше відбудеться подорож, тим меншими будуть ризики. Але це ще не все: астероїди мають бути ретельно обрані за їхнім розміром та відстанню до цільової планети», – заявляють астрономи.

Поки триває робота над цією концепцією, дослідники сподіваються скласти список потенційних астероїдів, які можуть бути використані в майбутніх космічних місіях. Здатність виявляти нові об'єкти та оновлювати дані буде критично важливою для цього процесу.

Хоча перед науковцями постають серйозні виклики, перспектива використання астероїдів як «заправних станцій» і захисних укриттів виглядає багатообіцяючою. Якщо наука зможе впоратися з цими завданнями, можливо, зовсім скоро земляни отримають нові можливості для дослідження космосу.

Нагадаємо, стало відомо, що китайський космічний стартап Deep Blue Aerospace оголосив про початок продажу квитків на суборбітальний політ у відкритий космос, який планується на 2027 рік.

Нагадаємо, космічні сили США повідомили, що компанія SpaceX отримала контракт на $733,6 млн для здійснення запуску дев'яти космічних місій, пов'язаних із національною безпекою США. Повідомляється, що з дев'яти запланованих місій сім будуть виконані для Агентства космічних розробок (SDA), яке підпорядковується безпосередньо Космічним силам США.

Раніше стало відомо, що SpaceX уперше змогла посадити надважкий ракетний носій Super Heavy на стартовий майданчик після запуску Starship. Про це повідомляє компанія в соцмережі Х. До слова, NASA провело перший брифінг за результатами випробувань наземних двигунів корабля Boeing Starliner. П'ять таких відключилися під час спроби стикування корабля з Міжнародною космічною станцією (МКС) 5 червня.