Дивне явище над Антарктидою: українські дослідники із «Вернадського» показали фото

Південне полярне сяйво нещодавно з’явилось над науковою станцією України «Академік Вернадський» в Антарктиді

Біля станції «Академік Вернадський» знову спостерігали південне полярне сяйво. Це вже вдруге за рік українським полярникам вдалося зафіксувати таке рідкісне явище. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Для Антарктиди південне полярне сяйво у цих широтах є дуже незвичним явищем, яке відбувається лише раз у десять років. За словами українських полярників, це вже друге подібне явище, яке трапилось у цьому році, що додає йому ще більшої унікальності та інтересу для вивчення.

фото: Національний антарктичний науковий центр

«До цього ж сяйва тут не бачили близько 10 років. Це пов'язано з тим, що район «Вернадського» розміщений досить далеко від південного магнітного полюса, а також в нас постійно хмарно», – пояснили науковці.

За даними полярників, щоб була змога побачити таке сяйво, має зійтися одразу кілька умов. Наприклад, небо у тому районі, де ведуться спостереження, має бути чистим. Беручи до уваги місце, де розташована українська наукова станція, чисте безхмарне небо застати досить важко, адже протягом року воно практично завжди вкрите хмарами, або ж туманом.

фото: Національний антарктичний науковий центр

Також, щоб помітити південне полярне сяйво, необхідно, щоб магнітне поле Землі було сильно збуреним. Крім того, біля станції «Академік Вернадський» протягом року практично постійно арктичне літо, тому застати нічну пору доби можливо лише протягом кількох місяців на рік. Щоб побачити таке сяйво необхідна саме ніч.

«Нещодавно в геомагнітній обсерваторії на «Вернадському» зафіксували магнітну бурю рівня К-7 за індексом Бартельса. Тож наші полярники одразу вирушили на те місце, де їм вдалося зазнімкувати сяйво місяць тому. І хоч на небі були смуги тонких хмар, а повний місяць яскраво освічував простір, однак близько 15 хвилин дослідники спостерігали унікальне явище», – розказали у Національному антарктичному науковому центрі.

фото: Національний антарктичний науковий центр

Унікальність недавнього явища ще й у тому, що полярники змогли побачити його неозброєним оком, на відміну від минулого разу, коли воно проявлялось лише на фотознімках.

Нагадаємо, раніше українські полярники зі станції «Академік Вернадський» показали відео, на якому вони зняли 15 годин літньої арктичної ночі, коли практично немає сутінок.

Українські науковці в Антарктиді показали унікальні фото рожевих снігів, у яких відбивається захід сонця над океаном.

Також повідомлялось, що минулого року в Антарктиді фіксувалась найменша кількість льоду за останні 45 років. Науковці розповіли, на що це впливатиме і які наслідки для клімату та природи має такий показник.