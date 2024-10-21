МАГАТЕ профінансувало наукові дослідження Росії в окупованому Криму: розслідування
Два дослідницькі контракти МАГАТЕ з російськими державними науковими установами, які передбачали польові роботи в Криму, були підписані в період із 2016 по 2019 роки
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансувало державні наукові дослідження Росії в Криму як після окупації 2014 року, так і після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Радіо Свобода», які отримали доступ до внутрішніх документів агентства.
За даними видання, два дослідницькі контракти МАГАТЕ з російськими державними науковими установами, які передбачали польові роботи в тимчасово окупованому Криму, були підписані в період із 2016 по 2019 роки. Крім цього, перший контракт був продовжений улітку 2019 року. Зазначається, що ці контракти були «відносно невеликі».
МАГАТЕ в коментарі «Радіо Свободи» зазначило, що продовжує визнавати Крим українським відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 2014 року. В агентстві додали, що ці дослідження були «суто технічного характеру», і зазначили, що вони «не є жодними змінами в позиції агентства щодо статусу Криму».
«Назви, які використовують контрагенти, і представлення матеріалів у їхніх звітах не означають висловлення будь-якої думки з боку МАГАТЕ щодо правового статусу будь-якої країни чи території чи її влади», – сказав речник МАГАТЕ.
Також він назвав контрагента одного з проєктів – Об’єднаний інститут ядерних досліджень, міжнародний дослідницький центр у місті Дубна під Москвою, – не російською організацією, а нібито міжнародною міжурядовою науково-дослідною організацією, що розташована в Росії.
Водночас постійне дипломатичне представництво України у Відні, де розташована штаб-квартира МАГАТЕ, повідомило журналістам, що український уряд не схвалив жодних дослідницьких проєктів МАГАТЕ в Криму.
«Наша позиція залишається чіткою: Україна рішуче виступає проти будь-яких міжнародних проєктів чи будь-якої іншої діяльності на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь, оскільки це порушує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави», – йдеться в заяві дипломатів.
Нагадаємо, що в Україні вже визначено сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій МАГАТЕ.
До слова, МАГАТЕ ухвалило резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.
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