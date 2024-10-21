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МАГАТЕ профінансувало наукові дослідження Росії в окупованому Криму: розслідування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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МАГАТЕ профінансувало наукові дослідження Росії в окупованому Криму: розслідування
Попри те, що МАГАТЕ офіційно визнає Крим українським, його співпраця з Росією розвивалася й після окупації півострова
фото з відкритих джерел

Два дослідницькі контракти МАГАТЕ з російськими державними науковими установами, які передбачали польові роботи в Криму, були підписані в період із 2016 по 2019 роки

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансувало державні наукові дослідження Росії в Криму як після окупації 2014 року, так і після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Про це йдеться в розслідуванні журналістів «Радіо Свобода», які отримали доступ до внутрішніх документів агентства.

За даними видання, два дослідницькі контракти МАГАТЕ з російськими державними науковими установами, які передбачали польові роботи в тимчасово окупованому Криму, були підписані в період із 2016 по 2019 роки. Крім цього, перший контракт був продовжений улітку 2019 року. Зазначається, що ці контракти були «відносно невеликі».

МАГАТЕ в коментарі «Радіо Свободи» зазначило, що продовжує визнавати Крим українським відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 2014 року. В агентстві додали, що ці дослідження були «суто технічного характеру», і зазначили, що вони «не є жодними змінами в позиції агентства щодо статусу Криму».

«Назви, які використовують контрагенти, і представлення матеріалів у їхніх звітах не означають висловлення будь-якої думки з боку МАГАТЕ щодо правового статусу будь-якої країни чи території чи її влади», – сказав речник МАГАТЕ.

Також він назвав контрагента одного з проєктів – Об’єднаний інститут ядерних досліджень, міжнародний дослідницький центр у місті Дубна під Москвою, – не російською організацією, а нібито міжнародною міжурядовою науково-дослідною організацією, що розташована в Росії.

Водночас постійне дипломатичне представництво України у Відні, де розташована штаб-квартира МАГАТЕ, повідомило журналістам, що український уряд не схвалив жодних дослідницьких проєктів МАГАТЕ в Криму.

«Наша позиція залишається чіткою: Україна рішуче виступає проти будь-яких міжнародних проєктів чи будь-якої іншої діяльності на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь, оскільки це порушує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави», – йдеться в заяві дипломатів.

Нагадаємо, що в Україні вже визначено сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій МАГАТЕ. 

До слова, МАГАТЕ ухвалило резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її. 

Теги: МАГАТЕ окуповані території наука розслідування Крим

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