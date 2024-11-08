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Суд зобов'язав киянина знести самочинно збудовані гаражі на території Святошинського лісництва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Суд зобов'язав киянина знести самочинно збудовані гаражі на території Святошинського лісництва
фото: пресслужба прокуратури

Чоловік зобовʼязаний повернути земельну ділянку до придатного стану та сплатити штраф у розмірі близько 164 тис. грн 

У Києві суд зобовʼязав чоловіка знести гаражний комплекс, який він самовільно побудував у Святошинському лісництві. Про це повідомили пресслужба Київської міської прокуратури.

«Святошинська окружна прокуратура м. Києва в судовому порядку домоглася позитивного рішення про знесення об’єктів самочинного будівництва на земельній ділянці комунальної власності природно – заповідного фонду України. Ця ділянка знаходиться на території Святошинського лісництва КП «Святошинське ЛПГ» та є складовою Національного природного парку «Голосіївський», – йдеться у повідомленні.

Суд зобов'язав киянина знести самочинно збудовані гаражі на території Святошинського лісництва фото 1

Також чоловік зобовʼязаний повернути земельну ділянку до придатного стану та сплатити штраф у розмірі близько 164 тис. грн за причинену довкіллю шкоду.

Слідство встановило, що чоловік без відповідних дозволів зайняв земельну ділянку площею 0,0227 га,  та побудував на ній комплекс із 6 гаражів. Вартість ділянки становить майже 950 тис. гривень. 

Цей же чоловік визнаний винним у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці  (ч. 4 ст. 197-1 КК України). Рішенням Святошинського районного суду йому призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва приміщення на Подолі. Подільська окружна прокуратура через суд вимагає повернути територіальній громаді Києва приміщення на вулиці Нижній Вал, 23, вартістю понад 5 млн грн,  які незаконно перейшли у приватну власність за підробленими документами.

Теги: прокуратура слідство штраф чоловік нерухомість ліс

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