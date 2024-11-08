Суд зобов'язав киянина знести самочинно збудовані гаражі на території Святошинського лісництва

Чоловік зобовʼязаний повернути земельну ділянку до придатного стану та сплатити штраф у розмірі близько 164 тис. грн

У Києві суд зобовʼязав чоловіка знести гаражний комплекс, який він самовільно побудував у Святошинському лісництві. Про це повідомили пресслужба Київської міської прокуратури.

«Святошинська окружна прокуратура м. Києва в судовому порядку домоглася позитивного рішення про знесення об’єктів самочинного будівництва на земельній ділянці комунальної власності природно – заповідного фонду України. Ця ділянка знаходиться на території Святошинського лісництва КП «Святошинське ЛПГ» та є складовою Національного природного парку «Голосіївський», – йдеться у повідомленні.

Також чоловік зобовʼязаний повернути земельну ділянку до придатного стану та сплатити штраф у розмірі близько 164 тис. грн за причинену довкіллю шкоду.

Слідство встановило, що чоловік без відповідних дозволів зайняв земельну ділянку площею 0,0227 га, та побудував на ній комплекс із 6 гаражів. Вартість ділянки становить майже 950 тис. гривень.

Цей же чоловік визнаний винним у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 4 ст. 197-1 КК України). Рішенням Святошинського районного суду йому призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва приміщення на Подолі. Подільська окружна прокуратура через суд вимагає повернути територіальній громаді Києва приміщення на вулиці Нижній Вал, 23, вартістю понад 5 млн грн, які незаконно перейшли у приватну власність за підробленими документами.