Антарктида переживає туристичний бум

Антарктида стала одним із найпопулярніших місць для подорожей

Антарктида, відома як найхолодніший і найвіддаленіший континент у світі, наразі приваблює більше туристів, ніж будь-коли раніше.

За інформацією ресурсу NDTV, взимку Антарктида покрита найбільшим у світі крижаним щитом, що охоплює близько 19 млн кв. км. Попри суворі умови, вона стала одним із найбільш популярних місць для подорожей у світі.

Міжнародна асоціація туроператорів Антарктиди (IAATO) відстежує кількість мандрівників, які відвідують Антарктиду з початку 1990-х років. За їхніми даними, сплеск поїздок до цього континенту почався задовго до туристичного буму, що виник після пандемії Covid.

Взимку 2017 року Антарктиду відвідали трохи менш як 44 тис. туристів. Цього року це число перевищило 122 тис. відвідувачів.

Раніше подорож до Антарктиди здійснювалась на невеликих суднах, часто на старих «льодорізах» із Росії, Канади та інших країн з полярними умовами. Нині ж на крижаний континент можна доплисти з комфортом.

Головний редактор Cruise Critic Коллін МакДеніел вважає, що круїзні компанії Lindblad і National Geographic відкрили подорожі Антарктикою для більшої кількості відвідувачів приблизно десять років тому. Проте з того часу багато що змінилось:

«Останнім часом компанії Ponant, Silversea, Seabourn і Scenic зробили величезний крок уперед, зробивши ці подорожі розкішними. Вони пропонують неймовірні люкси на борту, ресторани із вишуканою їжею та навіть спа-салони просто під час мандрівки».

До слова, на картах Google Maps виявлено таємничі «двері» в Антарктиді, що здивували соцмережі. Користувачі соцмереж виявили на супутникових зображеннях Антарктиди об'єкт, що нагадує людям «дверний отвір». Він розташований на південний схід від японської станції Сева і викликав хвилю обговорень у мережі. Коментатори почали висувати теорії про те, що це може бути будинок невідомих створінь або шатл із «Зоряного шляху»