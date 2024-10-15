У прикордонній зоні на Рівненщині пролунав вибух: ОВА повідомила деталі

Начальник Рівненської ОВА нагадав, що на кордоні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників

На півночі Рівненської області підірвався мотоцикліст. Рухаючись у прикордонній зоні між селами Дроздинь та Переброди, чоловік проігнорував попереджувальні таблички «Небезпечно – міни». Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Начальник ОВА зазначив, що життю мотоцикліста наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту.

Коваль нагадав, що на кордоні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників.

«Це не жарти, а пряма загроза вашому життю», – наголосив начальник ОВА.

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фото: Олександр Коваль, Facebook

За його словами, Рівненська ОДА спільно з правоохоронцями і військовими постійно працюють над укріпленням кордону. Зокрема продовжують встановлювати міни. Тому подібні витівки – небезпечні. Він закликав бути відповідальними і обережними.

Нагадаємо, 8 серпня на півночі Рівненської області у прикордонній смузі сталися вибухи. Внаслідок чого постраждала цивільна особа. Як повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль, за попередньою інформацією, під час вибухів постраждала цивільна особа, яка прямувала в бік кордону, проігнорувавши покажчики «Небезпечно міни».

Раніше повідомлялося, що за кількістю жертв протипіхотних мін у 2022 році Україна стала другою після Сирії країною.