Дослідники запустили перший у світі дерев'яний супутник у космос (фото)
Японські дослідники виготовили дерев'яний супутник
Сьогодні, 5 листопада, японські дослідники запустили у космос перший у світі дерев’яний супутник. Про це повідомляє Reuters.
LignoSat, розроблений Кіотським університетом і будівельною компанією Sumitomo Forestry, буде доставлений на Міжнародну космічну станцію на борту місії SpaceX. Згодом його виведуть на орбіту приблизно на висоті 400 км над Землею.
Супутник, названий на честь латинського слова «деревина», розміром з долоню. Він має продемонструвати потенціал відновлюваного матеріалу в космічних дослідженнях.
«З деревиною, матеріалом, який ми можемо виробляти самі, ми зможемо будувати будинки, жити і працювати в космосі вічно», – заявив Такао Дої – колишній астронавт, який зараз вивчає діяльність людини в космосі в Кіотському університеті.
Деревина є більш довговічною в космосі, ніж на Землі, оскільки там немає води чи кисню, зауважують науковці.
Нагадаємо, що NASA представило прототип першого з шести телескопів, які в найближчі десятиліття досліджуватимуть гравітаційні хвилі. Ці телескопи стануть основою місії LISA, яку очолює Європейське космічне агентство у партнерстві з NASA. Запуск місії заплановано на середину 2030-х років.
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