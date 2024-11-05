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Дослідники запустили перший у світі дерев'яний супутник у космос (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дослідники запустили перший у світі дерев'яний супутник у космос (фото)
фото: Reuters

Японські дослідники виготовили дерев'яний супутник

Сьогодні, 5 листопада, японські дослідники запустили у космос перший у світі дерев’яний супутник. Про це повідомляє Reuters.

LignoSat, розроблений Кіотським університетом і будівельною компанією Sumitomo Forestry, буде доставлений на Міжнародну космічну станцію на борту місії SpaceX. Згодом його виведуть на орбіту приблизно на висоті 400 км над Землею.

Перший у світі дерев'яний супутник
Перший у світі дерев'яний супутник
фото: Reuters

Супутник, названий на честь латинського слова «деревина», розміром з долоню. Він має продемонструвати потенціал відновлюваного матеріалу в космічних дослідженнях.

«З деревиною, матеріалом, який ми можемо виробляти самі, ми зможемо будувати будинки, жити і працювати в космосі вічно», – заявив Такао Дої – колишній астронавт, який зараз вивчає діяльність людини в космосі в Кіотському університеті. 

Деревина є більш довговічною в космосі, ніж на Землі, оскільки там немає води чи кисню, зауважують науковці.

Нагадаємо, що NASA представило прототип першого з шести телескопів, які в найближчі десятиліття досліджуватимуть гравітаційні хвилі. Ці телескопи стануть основою місії LISA, яку очолює Європейське космічне агентство у партнерстві з NASA. Запуск місії заплановано на середину 2030-х років.

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Теги: космос SpaceX наука вчені Японія

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