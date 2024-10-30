У Києві до кінця року з'явиться онлайн-мапа дерев

У столиці вже оцифровано понад 280 тисяч зелених насаджень

У Києві триває інвентаризація та цифровізація дерев, що перебувають на балансі міста. Станом на сьогодні, 29 жовтня, оцифрувано понад 280 тисяч дерев. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Ми плануємо до кінця цього року оприлюднити онлайн-мапу дерев. Водночас маємо враховувати умови воєнного стану, тому наразі тривають консультації з відповідними структурними підрозділами КМДА та правоохоронними органами щодо того, як зробити це безпечно», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

За його словами, цифровізація дерев – це важливий крок до відкритості даних й ефективного управління зеленими насадженнями столиці.

Нагадаємо, Державна екологічна інспекція Столичного округу зафіксувала випадок незаконної вирубки 161 дерева у Бучанському районі, що завдало збитків на суму близько 700 тис. грн.