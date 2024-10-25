NASA показала прототип телескопа для вивчення гравітаційних хвиль

Прототип телескопа пройшов перевірку в затемненій чистій кімнаті, щоб ніщо не перешкоджало його роботі

NASA представило прототип першого з шести телескопів, які в найближчі десятиліття досліджуватимуть гравітаційні хвилі. Ці телескопи стануть основою місії LISA, яку очолює Європейське космічне агентство у партнерстві з NASA. Запуск місії заплановано на середину 2030-х років. Про це розповіли на офіційному сайті NASA.

Гравітаційні хвилі у космосі є результатом деформацій простору-часу, що виникають унаслідок масштабних космічних подій, наприклад таких як злиття чорних дір. Для дослідження таких хвиль телескопи місії LISA (Laser Interferometer Space Antenna) будуть використовувати лазери для вимірювання надточних відстаней між трьома космічними апаратами, розташованими у величезному трикутнику, кожна сторона якого сягатиме близько 2,5 мільйона кілометрів.

Прототип телескопа отримав назву Engineering Development Unit Telescope і пройшов перевірку в затемненій чистій кімнаті, щоб ніщо не перешкоджало його роботі. Він повністю виготовлений зі стійкого до змін температури бурштинового склокерамічного матеріалу. Дзеркало телескопа покрите золотом для покращення ефективності відбивання інфрачервоних лазерних променів і зменшення теплових втрат. Телескопи LISA допоможуть вивчати чорні діри, нейтронні зірки та інші об’єкти, що дасть змогу глибше зрозуміти структуру Всесвіту і його розвиток.

Нагадаємо, NASA провело перший брифінг за результатами випробувань наземних двигунів корабля Boeing Starliner. П'ять таких відключилися під час спроби стикування корабля з Міжнародною космічною станцією (МКС) 5 червня. Для безпечного повернення корабля на землю інженери NASA почали заново аналізувати ситуацію з двигунами в процесі стендових випробувань. Як з'ясувалося, маневрові двигуни перегріваються сильніше за розрахункові показники.

Крім цього, політ SpaceX Crew-9 для NASA, запланований на 18 серпня, відкладено до 24 вересня.