В Австрії затримали українців: перевозили нелегальних мігрантів

Серед затриманих також громадяни Молдови та Узбекистану

Австрійська влада заявила про затримання 15 осіб, підозрюваних у незаконному ввезенні до країни мігрантів

Австрійська влада заявила в суботу про затримання 15 осіб, підозрюваних у незаконному ввезенні сирійських, ліванських та єгипетських мігрантів до країни, серед затриманих - громадяни України. Про це повідомило агентство АР.

Австрійська влада також конфіскувала 14 автомобілів, які використовувалися для перевезення мігрантів.

Поліція землі Нижня Австрія заявила, що минулого місяця вона розпочала розслідування щодо групи, яка незаконно ввозила мігрантів із сербсько-угорський кордону через Словаччину та Чехію до Австрії. Мігрантів висаджували на північ від Відня.

15 підозрюваних у перевезенні людей виявились громадянами Молдови, України та Узбекистану. Кількість затриманих українців не уточнюється.

Вони були затримані переважно під час перевірок підозрілих автомобілів у середині листопада, а також у готелі Відня, заявила поліція.

Усі затримані спробували втекти, коли їх зупинили правоохоронці.

За даними поліції, підозрювані перевезли понад 700 осіб, з яких в цілому стягнули понад €2,5 млн. З мігрантів брали від €4 тис. до €5 тис. з людини.

Мігранти заявляли, що планують продовжити шлях до Німеччини.

Затриманих перевізників вербували у них на батьківщині через рекламу в соціальних мережах, яка пропонувала роботу водіями за €2-3 тис. на місяць.

До слова, українські правоохоронці у Чернігівській області на кордоні із Білоруссю відпрацювали злагодженість дій під час посиленої охорони держкордону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив ще 21 млн грн для укріплення державного кордону України.

Як відомо, у ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

Як відомо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація.

Нагадаємо, Естонія також обладнає колючим дротом свій кордон із Росією.

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