Мігранти з Білорусі штурмують польський кордон, ситуація загострюється (відео)

Один з мігрантів лопатою намагається прорвати дротяне загородження

Мігранти намагаються перерізати дріт паркану спеціальними ножицями

На польсько-білоруському кордоні сьогодні, 8 листопада, групи нелегальних мігрантів роблять спроби провокацій та силового перетину кордону. Відео з місця події публікують у мережі.

Wszystkie działania migrantów odbywają się pod okiem i kontrolą białoruskich żołnierzy pic.twitter.com/wCHWFg90cv — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Мігранти наблизилися до польських військових і намагаються провокувати їх за допомогою дітей. З гучномовців лунають попередження про незаконність нелегального перетину кордону.

На відео потрапив момент, як мігранти пускають у вічі хлопчику сигаретний дим біля білорусько-польського кордону. Раніше ця ж дитина біля прикордонного паркану просила польських силовиків про допомогу. Також хлопчик давав коментар білоруському журналісту.

Ще мігранти намагаються перерізати дріт паркану спеціальними ножицями. Один з мігрантів лопатою намагається прорвати дротяне загородження. Одна із секцій паркану дуже пошкоджена.

Міноборони Польщі стверджує, що події в районі кордону відбуваються «за присутності і під контролем білоруських служб», і публікує фото осіб у камуфляжі на білоруській стороні.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

Kolejne próby forsowania granicy przez migrantów w rejonie Kuźnicy. pic.twitter.com/0Qv2K1RVcz — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, Польща скликає антикризовий штаб через ситуацію з мігрантами.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції.