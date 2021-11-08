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    Мігранти з Білорусі штурмують польський кордон, ситуація загострюється (відео)

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    Один з мігрантів лопатою намагається прорвати дротяне загородження - Мігранти з Білорусі штурмують польський кордон, ситуація загострюється (відео)
    Один з мігрантів лопатою намагається прорвати дротяне загородження
    скріншот з відео

    Мігранти намагаються перерізати дріт паркану спеціальними ножицями

    На польсько-білоруському кордоні сьогодні, 8 листопада, групи нелегальних мігрантів роблять спроби провокацій та силового перетину кордону. Відео з місця події публікують у мережі.

    Мігранти наблизилися до польських військових і намагаються провокувати їх за допомогою дітей. З гучномовців лунають попередження про незаконність нелегального перетину кордону.

    На відео потрапив момент, як мігранти пускають у вічі хлопчику сигаретний дим біля білорусько-польського кордону. Раніше ця ж дитина біля прикордонного паркану просила польських силовиків про допомогу. Також хлопчик давав коментар білоруському журналісту.

    Ще мігранти намагаються перерізати дріт паркану спеціальними ножицями. Один з мігрантів лопатою намагається прорвати дротяне загородження. Одна із секцій паркану дуже пошкоджена.

    Міноборони Польщі стверджує, що події в районі кордону відбуваються «за присутності і під контролем білоруських служб», і публікує фото осіб у камуфляжі на білоруській стороні.

    Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

    До слова, Литва спрямовує війська на кордон з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів.

    Нагадаємо, Польща скликає антикризовий штаб через ситуацію з мігрантами.

    Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу. Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії.

    Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

    Крім того, Польща заявила про «напружену ситуацію» на кордоні через мігрантів. Раніше повідомлялося, що Польща збільшує військову присутність на кордоні з Білоруссю. Для захисту кордону буде залучено 10 тис. військовослужбовців.

    Лідери Європейського Союзу прийняли рішення ввести нові санкції проти Білорусі, зокрема, через збільшення нелегальної міграції.

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    Теги: Білорусь Польща Міноборони мігранти кордон біженці
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    Мігранти з Білорусі штурмують польський кордон, ситуація загострюється (відео)