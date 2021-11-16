Міграційна криза. Естонія обладнає колючим дротом свій кордон із Росією

Планується укріпити 130 км кордону

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет доручив прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону з Росією. До такого рішення естонської влади призвела міграційна криза на білорусько-польському кордоні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни.

«Білорусь продовжує свідомо загострювати гібридну атаку на польсько-литовському кордоні, тому ми вживаємо заходів для захисту державного кордону Естонії», – вважає міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

В естонському Міноборони також підкреслили, що готові також направити до кордону додаткові сили поліції та прикордонників, включно членів Ліги захисту. Наразі з цього приводу тривають перемовини.

Слід зазначити, що з початку гібридної атаки Лукашенка Естонія допомагає своїм партнерам розв’язувати кризу з біженцями. Так, наголосив Лаанет, держава спрямувала в Литву загороджувальний дріт, безпілотники і підрозділ військової поліції.

Нагадаємо, на кордоні між Білоруссю та Польщею триває міграційна криза.

Мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Читайте також: