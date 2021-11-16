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    Міграційна криза. Естонія обладнає колючим дротом свій кордон із Росією

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    130 км загороження з колючого дроту планується встановити найближіим часом - Міграційна криза. Естонія обладнає колючим дротом свій кордон із Росією
    130 км загороження з колючого дроту планується встановити найближіим часом
    фото: lsm.lv

    Планується укріпити 130 км кордону

    Міністр оборони Естонії Калле Лаанет доручив прокласти 130 км колючого дроту вздовж кордону з Росією. До такого рішення естонської влади призвела міграційна криза на білорусько-польському кордоні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони країни.

    «Білорусь продовжує свідомо загострювати гібридну атаку на польсько-литовському кордоні, тому ми вживаємо заходів для захисту державного кордону Естонії», – вважає міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

    В естонському Міноборони також підкреслили, що готові також направити до кордону додаткові сили поліції та прикордонників, включно членів Ліги захисту. Наразі з цього приводу тривають перемовини.

    Слід зазначити, що з початку гібридної атаки Лукашенка Естонія допомагає своїм партнерам розв’язувати кризу з біженцями. Так, наголосив Лаанет, держава спрямувала в Литву загороджувальний дріт, безпілотники і підрозділ військової поліції.

    Нагадаємо, на кордоні між Білоруссю та Польщею триває міграційна криза.

    Мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

    У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

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    Теги: міністр Міноборони Естонія криза держава кордон
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    Міграційна криза. Естонія обладнає колючим дротом свій кордон із Росією