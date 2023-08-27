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В Індії у потязі вибухнув газовий балон: дев'ятеро загиблих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Індії у потязі вибухнув газовий балон: дев'ятеро загиблих
Згорілий вагон потяга в Мадураї (Індія)
фото: Getty Images

Пасажири намагалися приготувати напої, однак усе закінчилося трагедією

Учора в Індії через вибух газового балона в потязі спалахнула пожежа. Унаслідок цього дев'ятеро людей загинули, стільки ж отримали поранення. Про це пише BBC.

Зазначається, що трагедія сталася вчора вранці, 26 серпня, в південному місті Мадурай штату Тамілнад.

На момент вибуху у вагоні перебувало 50 паломників зі штату Уттар-Прадеш.

За словами очевидців, тим, хто вижив, довелося виламувати двері, щоб врятуватися з охопленого вогнем вагона.

Офіційні особи поінформували, що пасажири незаконно пронесли газовий балон до вагона й намагалися використати його для приготування напоїв. 

Нагадаємо, що на півночі Італії автобус з українцями зіштовхнувся з фурою, внаслідок чого 15 осіб зазнали ушкодження, троє потерпілих перебувають у тяжкому стані. 

До слова, у Польщі, в районі міста Шецин хакер зламав залізничні частоти, транслював сигнали про аварійну зупинку поїздів, а між ними – гімн Росії та слова диктатора Володимира Путіна: «За побєду, ура». 

Як повідомлялося, у Греції, де з кінця липня вирують лісові пожежі, було знайдено обгорілі тіла 18 осіб.

Теги: Індія потяг вибух

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