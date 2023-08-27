Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту
Індія вирішила захистити внутрішні ціни на рис
фото: Bloomberg

Індія є найбільшим експортером рису, тож ціни на нього на світових ринках можуть почати зростати

Індія запровадила додаткові обмеження на поставки рису, щоб забезпечити свою продовольчу безпеку. Цей крок найбільшого експортера, ймовірно, ще більше скоротить світові поставки цього виду продукції. Про це пише агенція Bloomberg.

Цей крок Індії, можливо, ще серйозніше скоротить світове постачання зерна. Раніше стало відомо, що уряд країни ввів 20% експортне мито на рис і обмежив близько 80% його постачання за кордон.

Офіційною причиною встановлених обмежень називається забезпечення продовольчої безпеки Індії. Оскільки Індія є найбільшим експортером рису, ціни на нього на світових ринках можуть почати зростати.

«Завдяки цьому кроку внутрішні ціни впадуть, і це допоможе уряду контролювати продовольчу інфляцію», – упевнений президент Асоціації експортерів рису Крішна Рао. Також він повідомив, що відбудуться повторні переговори між покупцями та продавцями щодо деяких міжнародних контрактів.

Індійська влада додала, що експортерам, які мали угоди до введення нового правила, як і раніше, буде дозволено відвантажувати зерно.

Азійські ціни на рис злетіли до максимуму майже за 15 років на початку цього місяця і можуть зрости далі, підвищуючи витрати для таких імпортерів, як Філіппіни та деякі африканські країни. Нещодавні протекціоністські заходи Індії узгоджуються з її агресивними зусиллями знизити місцеві ціни на продовольство напередодні  виборів на початку наступного року, коли прем’єр-міністр Нарендра Моді балотуватиметься на третій термін.   

Рис є основним продуктом харчування для приблизно половини населення світу. Обмеження в Індії відбувається в той час, коли ціни на продовольство все ще високі через війну Росії в Україні та коли нестабільна погода в усьому світі загрожує поставкам зерна та олійних культур.

Існують побоювання, що такий крок Індії щодо забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки вдарить по кількох бідніших країнах, які все ще намагаються оговтатися від економічної кризи, спричиненої COVID. 

На пропарений рис припадає приблизно одна третина загальних поставок рису в Індії. Країна вже заборонила експорт подрібненого рису та білого рису без басматі, обмежила поставки пшениці та цукру, а також обмежила зберігання деяких культур. Індія також розглядає можливість скасування 40% мита на імпорт пшениці та продажу помідорів, цибулі та зерна з державних резервів для покращення місцевих поставок.

Нагадаємо, на світових ринках очікується подорожчання цукру. Причина – намір Індії з жовтня заборонити експорт цього продукту. До такого рішення владу країни підштовхнула посуха – відсутність дощів знизила врожайність тростини. Раніше ж заборону на експорт цукру запровадила й Україна – втім, подорожчання продукту в ній також очікується. Про рішення Індії повідомляє Reuters.

«Очікується, що Індія заборонить заводам експортувати цукор, починаючи з жовтня – вперше за сім років зупинивши постачання. Річ у тім, що відсутність дощів знизила врожайність тростини», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється: відсутність Індії на світовому ринку, ймовірно, призведе до підвищення базових цін на біржах Нью-Йорка та Лондона. Тим більше, що на них цукор «вже торгується поблизу багаторічних максимумів». Це здорожчання, наголошується, зі свого боку, «викличе побоювання подальшого зростання цін на світових продовольчих ринках».

Читайте також: Світові ціни на цибулю різко підскочили, і все через проблему однієї країни
Теги: міністр населення харчування влада Філіппіни Індія продукти імпорт експорт переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Керченській протоці морський дрон протаранив російський танкер
Удар по російському танкеру біля Криму: що наразі відомо (фото)
5 серпня, 07:48
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
Командувач Повітряних сил Микола Олещук привітав колег із професійним святом
6 серпня, 07:21
Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні
У Саудівській Аравії почалися мирні переговори щодо України
5 серпня, 16:35
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба відкинув побоювання уряду Німеччини щодо передачі Україні ракет Taurus
13 серпня, 11:29
В Україні виник дефіцит фахівців в одній галузі
В Україні виник дефіцит фахівців в одній галузі
16 серпня, 07:54
Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях
Уряд виділив понад мільярд гривень на посилення оборони у кількох областях
15 серпня, 16:09
Україні треба повернути її суверенне право на вільну морську торгівлю
Європейська бізнес Асоціація закликала відкрити «зелені коридори» для всієї української продукції до портів ЄС
19 серпня, 13:46
У трубній промисловості відновлення морських шляхів скоротить собівартість продукції і дозволить повернутися до довоєнного випуску
Федерація роботодавців України закликала світ допомогти Україні з розблокуванням портів для всіх видів продукції
22 серпня, 14:41
Біженці, які живуть у Чехії, не надто прагнуть повертатись до України
Скільки українських біженців готові повернутися додому з Чехії: шокуючі результати опитування
24 серпня, 18:39

Економіка

Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту
Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту
Румунія пообцяла подвоїти транзит українського зерна
Румунія пообцяла подвоїти транзит українського зерна
Винна Україна? Шольц розповів, чому економіка Німеччини більше не зростає
Винна Україна? Шольц розповів, чому економіка Німеччини більше не зростає
Хто замінює Росію: на світовому ринку нафти з'явився новий гравець
Хто замінює Росію: на світовому ринку нафти з'явився новий гравець
Поляки тугіше затягують паски: на чому найчастіше економлять
Поляки тугіше затягують паски: на чому найчастіше економлять
Мати Кадирова і низка викрадачів українських дітей потрапили під санкції США
Мати Кадирова і низка викрадачів українських дітей потрапили під санкції США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
45K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
34K
Військовозобов’язаний відмовився захищати Україну. Суд його виправдав
16K
ЗСУ ліквідували поплічника Пригожина, якого він залишив «стерегти» Бахмут
15K
«Це категорично неприйнятно»: МЗС жорстко звернулося до п’яти країн Європи
7306
Династія на династію? Конфлікт у театрі Франка виплеснувся на публіку

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту