Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту

Індія є найбільшим експортером рису, тож ціни на нього на світових ринках можуть почати зростати

Індія запровадила додаткові обмеження на поставки рису, щоб забезпечити свою продовольчу безпеку. Цей крок найбільшого експортера, ймовірно, ще більше скоротить світові поставки цього виду продукції. Про це пише агенція Bloomberg.

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Цей крок Індії, можливо, ще серйозніше скоротить світове постачання зерна. Раніше стало відомо, що уряд країни ввів 20% експортне мито на рис і обмежив близько 80% його постачання за кордон.

Офіційною причиною встановлених обмежень називається забезпечення продовольчої безпеки Індії. Оскільки Індія є найбільшим експортером рису, ціни на нього на світових ринках можуть почати зростати.

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«Завдяки цьому кроку внутрішні ціни впадуть, і це допоможе уряду контролювати продовольчу інфляцію», – упевнений президент Асоціації експортерів рису Крішна Рао. Також він повідомив, що відбудуться повторні переговори між покупцями та продавцями щодо деяких міжнародних контрактів.

Індійська влада додала, що експортерам, які мали угоди до введення нового правила, як і раніше, буде дозволено відвантажувати зерно.

Азійські ціни на рис злетіли до максимуму майже за 15 років на початку цього місяця і можуть зрости далі, підвищуючи витрати для таких імпортерів, як Філіппіни та деякі африканські країни. Нещодавні протекціоністські заходи Індії узгоджуються з її агресивними зусиллями знизити місцеві ціни на продовольство напередодні виборів на початку наступного року, коли прем’єр-міністр Нарендра Моді балотуватиметься на третій термін.

Рис є основним продуктом харчування для приблизно половини населення світу. Обмеження в Індії відбувається в той час, коли ціни на продовольство все ще високі через війну Росії в Україні та коли нестабільна погода в усьому світі загрожує поставкам зерна та олійних культур.

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Існують побоювання, що такий крок Індії щодо забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки вдарить по кількох бідніших країнах, які все ще намагаються оговтатися від економічної кризи, спричиненої COVID.

На пропарений рис припадає приблизно одна третина загальних поставок рису в Індії. Країна вже заборонила експорт подрібненого рису та білого рису без басматі, обмежила поставки пшениці та цукру, а також обмежила зберігання деяких культур. Індія також розглядає можливість скасування 40% мита на імпорт пшениці та продажу помідорів, цибулі та зерна з державних резервів для покращення місцевих поставок.

Нагадаємо, на світових ринках очікується подорожчання цукру. Причина – намір Індії з жовтня заборонити експорт цього продукту. До такого рішення владу країни підштовхнула посуха – відсутність дощів знизила врожайність тростини. Раніше ж заборону на експорт цукру запровадила й Україна – втім, подорожчання продукту в ній також очікується. Про рішення Індії повідомляє Reuters.

«Очікується, що Індія заборонить заводам експортувати цукор, починаючи з жовтня – вперше за сім років зупинивши постачання. Річ у тім, що відсутність дощів знизила врожайність тростини», – йдеться в повідомленні.

Підкреслюється: відсутність Індії на світовому ринку, ймовірно, призведе до підвищення базових цін на біржах Нью-Йорка та Лондона. Тим більше, що на них цукор «вже торгується поблизу багаторічних максимумів». Це здорожчання, наголошується, зі свого боку, «викличе побоювання подальшого зростання цін на світових продовольчих ринках».