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Bloomberg назвав країну, в якій може пройти наступний раунд мирних переговорів щодо України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Bloomberg назвав країну, в якій може пройти наступний раунд мирних переговорів щодо України
Наступний раунд мирних переговорів щодо України може відбутися в рамках саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень
фото з відкритих джерел

Жодна з країн Глобального Півдня не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України

Наступний раунд мирних переговорів щодо України може відбутися в рамках саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень. Про це повідомляє Bloomberg.

Як розповів виданню французький дипломат, наступний раунд переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.

Водночас дипломат зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які беруть участь у переговорах, не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати Росію «в тій чи іншій формі».

Нагадаємо, влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії. 

Мета саміту полягала в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

Як відомо, після першого дня переговорів щодо української формули миру, які відбулися в Саудівській Аравії, було досягнуто домовленості про непорушність кордонів України як основи майбутньої мирної угоди. 

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Теги: Індія Бразилія Африка влада

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