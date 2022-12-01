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В Іспанії знайдена ще одна посилка з бомбою, тепер на авіабазі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Іспанії знайдена ще одна посилка з бомбою, тепер на авіабазі
У посольство України в Іспанії невідомі підкинули пакунок з вибухівкою
фото з відкритих джерел

Правоохоронці з'ясовують, чи пов'язані вибухонебезпечні посилки між собою

Служба безпеки Іспанії виявила ще одну посилку з бомбою на авіабазі в Торрехон-де-Ардос. Про це повідомляє видання Mundo.

Як інформують ЗМІ, посилаючись на дані силовиків, Служба безпеки авіабази виявила підозрілий конверт.

Після рентгенівського аналізу було встановлено, що всередині він міг містити певний механізм, про що було повідомлено Цивільну гвардію та Національну поліцію.

Працівники обох органів переїхали на базу, щоб охороняти територію. У Міністерстві оборони місцевому виданню вже підтвердили інформацію про вибухівку, додавши, що постраждалих чи збитків внаслідок інциденту не було зафіксовано.

Правоохоронці вже вивчають посилку, а також і дві інші, надіслані напередодні у посольство України в Мадриді та іспанській компанії Instalaza, яка, зокрема, виробляє зброю для військової допомоги українцям.

Наразі з'ясовується, чи пов'язані всі три вибухонебезпечні посилки між собою.

Тим часом в ЗМІ висловлюють побоювання, що такі «пакунки» можуть з'явитися ще в різних місцях в Іспанії, а також звертають увагу на те, що авіабаза Торрехон-де-Ардос (де знайшли третю вибухівку) є територією спільного використання силами НАТО.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на вибух, який стався сьогодні у посольстві України в Іспанії. Міністр назвав інцидент атакою на дипломатичну установу і терактом. 

Як повідомлялося, біля посольства України в Мадриді (Іспанія) 30 листопада пролунав вибух. Як зазначив речник МЗС Олег Ніколенко до посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога.

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Теги: Іспанія вибухівка бомбардування

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