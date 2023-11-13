В Італії сталося потужне виверження вулкана (фото)
Лавовий фонтан сягав 4,5 км
На Сицилії (Італія) відбулося виверження вулкана Етна. Про це повідомляє газета La Sicilia.
Висота еруптивної колони з південно-східного кратера вулкана сягнула близько 4,5 тис. м над рівнем моря, зазначає Національний інститут геофізики та вулканології Італії.
Повідомляється, що незважаючи на високу активність Етни, аеропорти поблизу працюють у штатному режимі.
Етна – вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд із містами Мессіна й Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням.
Згідно з різними даними, в горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави.
Нагадаємо, 14 серпня цього року уже було виверження вулкана Етна. У місті Катанія аеропорт був тимчасово закритий, а рух транспорту на дорогах обмежено.
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