Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дим піднявся майже на 7 км: у Мексиці прокинувся один з найнебезпечніших вулканів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дим піднявся майже на 7 км: у Мексиці прокинувся один з найнебезпечніших вулканів
Вулкан Попокатепетль – активний вулкан і друга за висотою вершина Мексики
фото з відкритих джерел

Місцевим мешканцям радять не наближатися до вулкана через падіння розжарених уламків

У Мексиці розпочалось виверження вулкана Попокатепетль – одного із найбезпечніших у світі. За останню добу вулкан зробив 148 викидів, дим піднявся майже на сім кілометрів. Про це пише видання Infobae.

Місцевим мешканцям радять не наближатися до вулкана через падіння розжарених уламків.

«У разі зливи в районі Попокатепетля важливо триматися якомога далі від дна яру через небезпеку, яку являють собою потоки бруду й сміття», – попередили фахівці.

Оскільки це активний вулкан і один із найнебезпечніших у країні, його активність викликала серйозне занепокоєння жителів сусідніх районів Морелоса, Пуебли та штату Мехіко.

Вулкан Попокатепетль – активний вулкан і друга за висотою вершина Мексики (5452 м). У Мексиці є не менше 46 активних вулканів, шість із яких належать до категорії високого ризику.

Активність Попокатепетль почала спостерігатися 31 серпня 2011 р. – вулкан чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера. Від середини квітня 2012 року почалася нова фаза активності вулкана. Велике виверження відбулося 28 березня 2016 року, внаслідок чого у небо здійнявся стовп попелу і диму заввишки 2 км. 2019 року аналогічне виверження привело до утворення стовпа попелу і диму висотою 5 км.

Раніше у ніч на 11 квітня на російському півострові Камчатка відбулося потужне виверження вулкана Шивелуч. 

Також вулкан Безіменний викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу.

Теги: 8 березня сміття вулкан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі (відео)
В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі (відео)
11 березня, 13:16
Сталося виверження вулкана Безіменного на Камчатці
Виверження вулкана в Росії: вибухи було чути за 20 км (фото)
10 квiтня, 07:18
Вулканічний попіл накрив найближчі селища
Виверження вулкана у Росії: яскраве відео
11 квiтня, 07:30

Соціум

У Японії виявили тіла членів екіпажу військового гвинтокрила, що розбився
У Японії виявили тіла членів екіпажу військового гвинтокрила, що розбився
Дим піднявся майже на 7 км: у Мексиці прокинувся один з найнебезпечніших вулканів
Дим піднявся майже на 7 км: у Мексиці прокинувся один з найнебезпечніших вулканів
Під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН
Під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН
Росіяни влаштували в магазині штовханину через паски
Росіяни влаштували в магазині штовханину через паски
У США вечірка завершилася масовою стріляниною, є жертви
У США вечірка завершилася масовою стріляниною, є жертви
Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців
Патріарха Кирила під час Великоднього богослужіння стерегли одразу шість охоронців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
46K
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
19K
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
11K
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
8125
Росіянка за рік написала 922 доноси, щоб не платити репарації українцям
7155
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Сьогодні, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
Сьогодні, 00:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту