Дим піднявся майже на 7 км: у Мексиці прокинувся один з найнебезпечніших вулканів

Місцевим мешканцям радять не наближатися до вулкана через падіння розжарених уламків

У Мексиці розпочалось виверження вулкана Попокатепетль – одного із найбезпечніших у світі. За останню добу вулкан зробив 148 викидів, дим піднявся майже на сім кілометрів. Про це пише видання Infobae.

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Місцевим мешканцям радять не наближатися до вулкана через падіння розжарених уламків.

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«У разі зливи в районі Попокатепетля важливо триматися якомога далі від дна яру через небезпеку, яку являють собою потоки бруду й сміття», – попередили фахівці.

Оскільки це активний вулкан і один із найнебезпечніших у країні, його активність викликала серйозне занепокоєння жителів сусідніх районів Морелоса, Пуебли та штату Мехіко.

Вулкан Попокатепетль – активний вулкан і друга за висотою вершина Мексики (5452 м). У Мексиці є не менше 46 активних вулканів, шість із яких належать до категорії високого ризику.

Активність Попокатепетль почала спостерігатися 31 серпня 2011 р. – вулкан чотири рази викинув пару, газ і попіл зі свого кратера. Від середини квітня 2012 року почалася нова фаза активності вулкана. Велике виверження відбулося 28 березня 2016 року, внаслідок чого у небо здійнявся стовп попелу і диму заввишки 2 км. 2019 року аналогічне виверження привело до утворення стовпа попелу і диму висотою 5 км.

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Раніше у ніч на 11 квітня на російському півострові Камчатка відбулося потужне виверження вулкана Шивелуч.

Також вулкан Безіменний викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу.