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В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Індонезії почалося виверження вулкана Мерапі (відео)
скрін із відео

Вулкан Мерапі заввишки 2963 метри і є одним із найактивніших вулканів Індонезії

У суботу в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі, який викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів. Про це пише Reuters.   

Вулкан, розташований в регіоні Джок'якарта, почав вивергатися близько 12:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем), в результаті чого потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км, повідомила місцева влада.

Мешканців прилеглої громади закликали припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах у радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера. На даний момент евакуація жителів не проводиться.

Вулкан Мерапі, розташований у регіоні Джокьякарта, заввишки 2963 метри – є одним із найактивніших вулканів Індонезії.

«Це (виверження – «Главком») спостерігалося як одноразова подія, було 5-6 лавин. Якщо охоплення продовжуватиме збільшуватися, а відстань буде більше 7 км, ймовірно, жителям буде рекомендовано евакуюватися», – сказав місцевий чиновник.

Розташована на Тихоокеанському вогняному кільці, Індонезія має більше вулканів, ніж будь-яка інша країна. Останнє сильне виверження Мерапі відбулося 2010 року, забравши життя понад 350 людей.

Раніше повідомлялося, що у Тихому океані прокинувся підводний вулкан.

Теги: Індонезія вулкан

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