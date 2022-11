На Гаваях прокинувся найактивніший вулкан світу (відео) 

На Гаваях сьогодні, 28 листопада, почалося виверження найактивнішого вулкана у світі – Мауна-Лоа, активність якого востаннє фіксувалася 1984 року. Про це повідомляє CNN .

В управлінні туризму Гаваїв стверджують, що виверження не загрожує населеним пунктам чи авіарейсам на острів. Однак у Національній метеорологічній службі людям із респіраторними захворюваннями порадили залишатися вдома.

Гарячий попіл може пошкодити транспортні засоби, будівлі та рослини, забруднити джерела води, порушити роботу каналізаційних та електричних систем, а також роздратувати очі та легені мешканців острова.

The Mauna Loa volcano in Hawaii is erupting for the first time since 1984. The USGS has issued a "warning" meaning "Hazardous eruption is imminent, underway, or suspected". An ashfall advisory is in effect downwind of the volcano. pic.twitter.com/PB65p5stnO