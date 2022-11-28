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На Гаваях прокинувся найактивніший вулкан світу (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
На Гаваях прокинувся найактивніший вулкан світу (відео) 
Наразі виверження не загрожує населеним пунктам 
скріншот із відео

Активність Мауна-Лоа востаннє фіксувалася 1984 року

На Гаваях сьогодні, 28 листопада, почалося виверження найактивнішого вулкана у світі – Мауна-Лоа, активність якого востаннє фіксувалася 1984 року. Про це повідомляє CNN .

В управлінні туризму Гаваїв стверджують, що виверження не загрожує населеним пунктам чи авіарейсам на острів. Однак у Національній метеорологічній службі людям із респіраторними захворюваннями порадили залишатися вдома.

Гарячий попіл може пошкодити транспортні засоби, будівлі та рослини, забруднити джерела води, порушити роботу каналізаційних та електричних систем, а також роздратувати очі та легені мешканців острова.

Поки що потоки лави стримуються в районі вершини Мауна-Лоа, тому не загрожують населеним пунктам, розташованим на схилі. 

Нагадаємо, раніше у Росії почалося виверження відразу двох великих вулканів – Ключевська сопка та Шивелуч.

Теги: вулкан США

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