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На Камчатці почалося виверження одного з найбільших вулканів Євразії (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Камчатці почалося виверження одного з найбільших вулканів Євразії (відео)
Виверження вулкана Ключевська Сопка
фото з відкритих джерел

На вулкані почалося виверження стромболіанського типу

У п'ятницю, 23 червня, на Камчатці розпочалось виверження вулкана Ключевська Сопка. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інформацію про виверження вулкана Ключевська Сопка підтвердили в Інституті вулканології та сейсмології Далекосхідного відділення РАН.

«На вулкані Ключевській сьогодні вночі почалося виверження стромболіанського типу. На супутникових знімках відзначається яскрава термальна аномалія, зафіксовано спазматичне тремтіння. Викидів попелу поки що не спостерігається», – розповіли в Інституті.

У нічний час спостерігалося свічення від лави, яка вже з'явилася у західній частині вершинного кратера. Це зафіксували камери відеоспостереження, встановлені в обсерваторії у селищі Ключі.  

Вулкану поки що привласнили «жовтий» підвищений код небезпеки для авіації, оскільки викидів попелу не спостерігається. Якщо активність суттєво підвищиться, викиди можуть становити небезпеку для повітряної техніки.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили Чонгарськими мостами через затоку Сиваш на півночі Криму. Через пошкодження мостів шлях доставки техніки та боєприпасів від Джанкоя до Мелітополя тепер іде через Армянськ трасами Е97 та Е58, збільшившись удвічі – до 300 кілометрів (замість 157 км трасою через Чонгар). Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території, підтвердив військовий аналітик Ян Матвеєв.

Теги: росія вулкан відео

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