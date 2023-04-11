У Росії відбулося потужне виверження вулкана

Вулканічний попіл накрив найближчі селища

У ніч на 11 квітня на російському півострові Камчатка відбулося потужне виверження вулкана Шивелуч. Як повідомляє видання Комерсант, вулканічний попіл накрив найближчі селища.

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За словами директора Інституту вулканології та сейсмології Олексія Озерова, виверження вулкана Шивелуч у ніч на 11 квітня досягло особливо сильної стадії. Відеоспостереження за вулканом ускладнені через циклон, снігопад та хуртовину. Висота викиду попелу становила від 15 до 20 кілометрів. Вулкану присвоєно найвищий – червоний – код авіаційної небезпеки.