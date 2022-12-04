Найбільший вулкан Індонезії активізувався: відбувається евакуація населення (відео)

Останнє виверження вулкана Семеру відбувалось у грудні минулого року, внаслідок чого загинула 51 людина

Сьогодні вранці найбільший вулкан в Індонезії Семеру випустив у повітря стовп попелу висотою 1,5 км. Розпочалася евакуація населення. Про це повідомляє The Guardian.

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Відомо, що вулкан Семеру знаходиться на острові Ява. Його висота сягає 3 676 м. Через його виверження кілька найближчих населених пунктів вкрило попелом.

Голова агенції з ліквідації стихійних лих Джоко Самбанга заявив, що з Лумаджанги, провінції у східній Яві, було евакуйовано кілька сотень людей, про жертв наразі не відомо. Влада країни рекомендує громадянам знаходитись на відстані 13 км від центру виверження.

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Останнє виверження вулкана Семеру відбувалось у грудні минулого року, внаслідок чого загинула 51 людина, було евакуйовано понад 10 тисяч жителів.

Японське метеорологічне агентство попереджати про ймовірність цунамі. Геологічна служба повідомила про землетрус магнітудою 6,1. Щонайменше одна людина отримала поранення.

Зазначимо, що в Індонезії є 142 чинних вулкана. Вважається, що поблизу них може проживати до 8,6 млн людей. Країна перебуває в так званому Тихоокеанському вогняному кільці. Це зона, де дуже часто відбуваються виверження і землетруси.

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Нагадаємо, 28 листопада на Гаваях почалося виверження найактивнішого вулкана у світі – Мауна-Лоа, активність якого востаннє фіксувалася 1984 року.