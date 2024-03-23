Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян

Путін заявив, що терористи мали втекти в Україну, але їх затримали

Диктатор заявив, що терористи мали підготоване «вікно» для переходу корону з Україною

Російськи диктатор Володимир Путін вирішив звернутися до росіян з приводу теракту в «Крокусі». Зробив він це майже через 20 годин із моменту трагедії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Усіх тих, хто стріляв і вбивав людей, знайдено і затримано, вони рухалися в бік України, де з українського боку було підготоване «вікно» для переходу кордону», – заявив очільник Кремля.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путін також повідомив, що в Москві та Підмосков’ї було введено додаткові заходи антитерористичного характеру. Під час звернення він оголосив 24 березня днем загальнонаціональної жалоби в Росії.

У МЗС України раніше «категорично» відкинули усі звинувачення, які почали лунати від російських офіційних осіб, у начебто «причетності» України. Ці тези також заперечив радник глави Офісу президента.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.