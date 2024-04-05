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У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром

Вночі, 5 квітня, у Морозовську Ростовської області РФ сьогодні вночі пролунала серія вибухів. Про це повідомляє Shot.

«Жителі міста Морозовськ Ростовської області повідомляють про гучні вибухи над містом. Попередньо працює ППО», – йдеться в повідомленні.

Близько першої ночі було чутно перші вибухи. 

Зазначається, що ймовірно, безпілотники спробували атакувати місцевий аеродром. Очевидці повідомляють, що окрім характерних звуків безпілотників та вибухів вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі.

Офіційної інформації наразі не було.

У Ростовській області РФ розташований аеродром Морозовськ за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. На аеродромі дислоковано фронтових бомбардувальників Су-24, Су-24М, а також Су-34.

Нагадаємо, що ввечері, 4 квітня, безпілотники атакували російське місто Курськ. Внаслідок чого виникла пожежа. 

РФ заявляє, що є попадання у житловий будинок. Також пожежа у двох приватних будинках у Курську. За попередніми даними, загиблих та постраждалих серед цивільного населення немає.

Теги: аеродром росія безпілотник росіяни вибух

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