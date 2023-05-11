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У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)
Про постраждалих наразі невідомо
фото скріншот відео

Чорний дим заповнив вулиці міста

Сьогодні, 11 травня, у центрі Мілана (Італія) прогримів потужний вибух. Після чого спалахнула пожежа. Про це пише Sky News.

Поки інформація ще офіційно не підтверджена вже відомо, що вогонь також охопив чотири автомобілі, припарковані на вулиці, найближчу аптеку та квартири у сусідньому будинку. На місці є машини швидкої допомоги та пожежні.

На опублікованих знімках видно кілька палаючих автомобілів та дим, що заповнив вулиці міста.

Як зазначається, подія сталася  у міланському районі Порта Романа. За інформацією італійських ЗМІ, вибухнув фургон із кисневими балонами. Через інцидент правоохоронці провели евакуацію людей із одного з навчальних закладів, що знаходився поблизу.  Про постраждалих наразі невідомо.

У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео) фото 1

Нагадаємо, у передмісті Х'юстона у США спалахнула велика пожежа на хімічному заводі компанії Shell. 

Теги: пожежа вибух Італія відео

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