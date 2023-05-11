У Мілані прогримів потужний вибух. Правоохоронці проводять евакуацію людей (фото, відео)

Чорний дим заповнив вулиці міста

Сьогодні, 11 травня, у центрі Мілана (Італія) прогримів потужний вибух. Після чого спалахнула пожежа. Про це пише Sky News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поки інформація ще офіційно не підтверджена вже відомо, що вогонь також охопив чотири автомобілі, припарковані на вулиці, найближчу аптеку та квартири у сусідньому будинку. На місці є машини швидкої допомоги та пожежні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На опублікованих знімках видно кілька палаючих автомобілів та дим, що заповнив вулиці міста.

Як зазначається, подія сталася у міланському районі Порта Романа. За інформацією італійських ЗМІ, вибухнув фургон із кисневими балонами. Через інцидент правоохоронці провели евакуацію людей із одного з навчальних закладів, що знаходився поблизу. Про постраждалих наразі невідомо.

Нагадаємо, у передмісті Х'юстона у США спалахнула велика пожежа на хімічному заводі компанії Shell.