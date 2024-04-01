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В окупованому Старобільську підірвали автомобіль і ліквідували колаборанта (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
В окупованому Старобільську підірвали автомобіль і ліквідували колаборанта (відео)
На окупованій Луганщині стався замах на життя місцевого колаборанта
фото з відкритих джерел

Колаборант, який підірвався на Луганщині, у перші дні окупації він став працювати на росіян.
 

У тимчасово окупованому Старобільську 1 квітня підірвали авто чергового колаборанта. Мова йде про колаборанта Валерія Чайку, повідомляють місцеві телеграм-канали. Окупаційний «голова» Старобільська Володимир Чернєв повідомив про загибель колаборанта унаслідок підриву. 

Окупанти повідомили, що о 13:30 біля «Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету« було здійснено підрив автомобіля.

Чернєв підтвердив, що внаслідок цього загинув заступник керівника «Центру з обслуговування освітніх організацій« Валерій Чайка.

Спікер української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук опублікував відео з місця підриву автомобіля.

За даними окупантів, автомобіль Чайки «злетів в повітря» біля філії місцевого університету. Слідчі, рятувальники, поліція та Росгвардія вже працюють на місці трагедії. 

Що відомо про Чайку

Валерій Чайка у 2010 році обирався депутатом Старобільської міськради від «Партії регіонів».

У 2022 році Чайка перейшов на бік ворога
У 2022 році Чайка перейшов на бік ворога
фото з відкритих джерел

У 2022 році Чайка перейшов на бік ворога, його призначили «радником голови адміністрації Старобільського району «ЛНР».

Минулого року СБУ оголосила йому підозру за фактом колабораційної діяльності. Обвинувальний акт щодо Чайки було скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що Путін зміг переконати росіян, що до теракту в «Крокус Сіті Холлі» причетна Україна.

Британська газета Financial Times опублікувала результати онлайн-опитування англо-українського соціологічного проекту OpenMinds про теракт у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл». Газета пише, що більшість опитаних росіян повірили у версію Кремля про те, що до теракту причетна Україна. На сайті проекту результати дослідження поки що не опубліковані.

«Опитування, проведене невдовзі після нападу, показало, більшість росіян вважають, що за ним стоїть Київ, хоча, враховуючи, що президент Володимир Путін пригнічує інакодумство, як і раніше, важко визначити, наскільки щире зростання антиукраїнських настроїв у Росії», – пише FT .

У ході дослідження, на яке посилається Financial Times, опитали 652 особи. Більше 50% з них вважають, що відповідальність за теракт несе українська влада. Трохи більше ніж чверть респондентів (27%) поклали відповідальність за атаку на «Ісламську державу». Ще 6% респондентів звинуватили у теракті так званий колективний Захід. Найменше опитаних заявили, що до теракту причетна влада РФ або колишні учасники вторгнення в Україну.

Теги: вибух теракт відео соцмережі колабораціонізм

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