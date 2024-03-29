Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки

У Білгороді вибито вікна у квартирах,, пошкоджено гімназію та спортивну арену

За словами губернатора Білгородської області, ППО нібито збила 15 повітряних цілей

У ніч на 29 березня жителі Білгородської області чули гучні вибухи. Нібито працювала ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок повітряної атаки на Білгород вибито вікна у квартирах, пошкоджено гімназію та спортивну арену.

фото з відкритих джерел

«У Білгороді в результаті повітряної атаки вибито вікна в 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з будинків уламки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Пошкоджено скло в «Білгород Арені» та гімназії №22 м. Білгорода. За попередніми даними, посічено 12 автомобілів», – розповів губернатор.⠀

Також ППО, нібито, працювала у Білгородському районі. Там пошкоджено покрівлю будинку та автомобіль.

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

«У Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селищі Дубове в одному приватному домоволодінні посічено покрівлю. У селі Ріпне осколками посічено один автомобіль», – написав Гладков.

Губернатор заявив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО, нібито було збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 березня в Білгороді пролунали вибухи, нібито працювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков. За його словами, над Білгородом та Білгородським районом ППО збила 18 повітряних цілей.

Раніше, увечері 23 березня у Білгороді пролунали вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих.