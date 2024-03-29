Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки
У Білгороді вибито вікна у квартирах,, пошкоджено гімназію та спортивну арену
фото з відкритих джерел

За словами губернатора Білгородської області, ППО нібито збила 15 повітряних цілей

У ніч на 29 березня жителі Білгородської області чули гучні вибухи. Нібито працювала ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок повітряної атаки на Білгород вибито вікна у квартирах, пошкоджено гімназію та спортивну арену.

Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки фото 1
фото з відкритих джерел

«У Білгороді в результаті повітряної атаки вибито вікна в 37 квартирах 17 багатоквартирних будинків, в одному з будинків уламки снаряда сильно пошкодили балкон однієї квартири. Пошкоджено скло в «Білгород Арені» та гімназії №22 м. Білгорода. За попередніми даними, посічено 12 автомобілів», – розповів губернатор.⠀

Також ППО, нібито, працювала у Білгородському районі. Там пошкоджено покрівлю будинку та автомобіль.

Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки фото 2
фото з відкритих джерел
Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки фото 3
фото з відкритих джерел

«У Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки в селищі Дубове в одному приватному домоволодінні посічено покрівлю. У селі Ріпне осколками посічено один автомобіль», – написав Гладков.

Губернатор заявив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО, нібито було збито 15 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 березня в Білгороді пролунали вибухи, нібито працювала російська ППО. Про це повідомив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков. За його словами, над Білгородом та Білгородським районом ППО збила 18 повітряних цілей.

Раніше, увечері 23 березня у Білгороді пролунали вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих. 

Читайте також: Голова Харківської ОВА розповів, чи мстять окупанти за обстріли Білгорода
Теги: вибух росія Білгород

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі та зранку 22 березня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Україні
Російські ракетні удари. Чого чекати українцям у найближчі тижні і місяці
22 березня, 09:50
США активно підтримує Україну з самого початку війни
Перед тим як ненавидіти США – подумайте, де б ми були без них
22 березня, 13:27
Ще до початку війни РФ вислала до України кілька елітних груп, які при вторгненні мали захопити Володимира Зеленського
Христо Грозєв розповів про спробу російських кілерів ліквідувати Зеленського на початку війни
3 березня, 22:50
Стиль комунікації російського дипломата суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року
Латвія оголосила персоною нон грата російського дипломата
27 березня, 22:00
Із програми Samsung Pay будуть видалені всі раніше додані карти «Мир»
Сервіс Samsung Pay розриває роботу з російською платіжною системою «Мир»
27 березня, 12:32
Українські хакери «поклали» сервер органів влади держави-агресора
Хакери атакували сервер органів держвлади РФ
23 березня, 14:45
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк пророкує історично детермінований розпад Російської Федерації
Подоляк пророкує Росії масові теракти та локальні війни
24 березня, 14:25
Відбулася прем'єра стрічки про чоловіків, які зазнали сексуального насильства від окупантів
Відбулася прем'єра стрічки про чоловіків, які зазнали сексуального насильства від окупантів
Вчора, 12:02
Музичний центр «Крокус сіті хол» перебуває в заставі в Газпромбанку, будівлю було закладено у 2022 році
Теракт у Росії: що відомо про загиблих та постраждалих
27 березня, 10:41

Соціум

Українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани
Українських біженців у Торонто заохочують відкривати ресторани
Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки
Уночі в Білгороді лунали потужні вибухи: влада повідомила про наслідки
Фінляндія може відібрати головну арену Гельсінкі у російських бізнесменів
Фінляндія може відібрати головну арену Гельсінкі у російських бізнесменів
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС
The Telegraph назвав три види зброї, які можуть змінити хід війни в Україні
The Telegraph назвав три види зброї, які можуть змінити хід війни в Україні
Чехія запровадила нові правила у школах для українських дітей
Чехія запровадила нові правила у школах для українських дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Передача Україні F-16. Путін видав свій головний страх
54K
З'їзд РПЦ благословив Путіна на повне знищення України
27K
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
12K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
11K
Уряд Канади розкрив реальну ціну прийому біженців
8852
Теракт у «Крокусі». Росія почала масово депортувати з країни вихідців з Таджикистану

Новини

Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
В Україні оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 03:53
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10
Атака на українські міста, Німеччина передасть Україні снаряди: головне за ніч
Вчора, 06:47

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua