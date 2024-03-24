Атака на Львівщину: Садовий повідомив деталі

У Львові влучань не зафіксовано

У ніч на 24 березня окупанти атакували Львівську область 20 ракетами і сімома ударними БпЛА. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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«Попередньо відомо, що на наш регіон летіло близько 20 ракет і сім «шахедів». Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури», – зазначив Садовий.

За його словами, у Львові влучань не зафіксовано.

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Відомо про обстріли на Львівщині. Зокрема, вночі голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в області.

Як зазначив Садовий, про наслідки повідомить обласна влада.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Під час тривоги, близько 5:05, в Києві пролунали потужні вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.

До слова, вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України.