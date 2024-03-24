Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Львівщину: Садовий повідомив деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака на Львівщину: Садовий повідомив деталі
Уночі в області працювала ППО
фото ілюстративне

У Львові влучань не зафіксовано

У ніч на 24 березня окупанти атакували Львівську область 20 ракетами і сімома ударними БпЛА. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. 

«Попередньо відомо, що на наш регіон летіло близько 20 ракет і сім «шахедів». Ціль – обʼєкти критичної інфраструктури», – зазначив Садовий.

За його словами, у Львові влучань не зафіксовано.

Відомо про обстріли на Львівщині. Зокрема, вночі голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО в області.

Як зазначив Садовий, про наслідки повідомить обласна влада.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Під час тривоги, близько 5:05, в Києві пролунали потужні вибухи. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.  Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці.

До слова, вранці 24 березня Польща підняла в повітря авіацію через ракетний удар Росії по території України.

Теги: Львівщина вибух Андрій Садовий окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські підрозділи докладають максимальних зусиль, щоб нищити російського противника
Окупанти активізувалися на трьох напрямках після відходу ЗСУ з Ласточкиного
26 лютого, 22:13
Євлаш заявив, що Силам оборони потрібно більше зброї для того, аби стримувати ворога
Росія застосовує резервні сили на Бахмутському напрямку
27 лютого, 15:14
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення
Авіація ЗСУ вдарила по 13 базах окупантів – Генштаб
25 лютого, 07:05
У більшості випадків пошкоджена інфраструктура була далеко від лінії фронту
Стало відомо, скільки атак здійснила РФ на енергетичну інфраструктуру України
5 березня, 05:22
На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
12 березня, 00:21
Окупанти завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок чого розпочалася пожежа
У Кривому Розі завершено пошукову операцію на місці удару по багатоповерхівці
12 березня, 23:30
Бої ведуться в районі Роботиного, Новопрокопівки, Вербового
Росіяни скоротили кількість атак на одному з гарячих напрямків фронту
10 березня, 14:58
У кількох містах України пролунали вибухи
У кількох містах України пролунали вибухи
18 березня, 01:20
Нинішнє перегрупування ворожих військ пов'язано здебільшого з технологічними питаннями
Росіяни готують новий наступ? ЗСУ оцінили загрози
16 березня, 09:18

Події в Україні

Військовий експерт пояснив, яких дронів не вистачає на фронті
Військовий експерт пояснив, яких дронів не вистачає на фронті
75 зіткнень за добу. Генштаб назвав найгарячішу ділянку фронту
75 зіткнень за добу. Генштаб назвав найгарячішу ділянку фронту
Атака на Львівщину: Садовий повідомив деталі
Атака на Львівщину: Садовий повідомив деталі
У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи
У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилили використання хімічної зброї на одному з напрямків: аналіз ISW
Наймасованіша атака на Севастополь. Окупаційна влада повідомила про наслідки
Наймасованіша атака на Севастополь. Окупаційна влада повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Як знизити холестерин в крові: корисні продукти які в цьому допоможуть
23K
Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян
15K
Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони
11K
Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву
11K
Довірена особа Путіна заявила, що теракт у «Крокусі» є «помстою за підтримку Донбасу»
9542
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно

Новини

Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 24 березня
Сьогодні, 04:49
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій
Вчора, 15:08
Західні експерти розповіли, як світ має реагувати на російську агресію
Вчора, 14:47

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua