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На Київщині працюють сили ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Київщині працюють сили ППО
фото ілюстративне

На території Київської області зафіксовано рух ворожих БпЛА

У ніч проти 14 березня у Київській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони через чергову атаку російських окупантів із застосуванням безпілотників. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Сигнал про повітряну тривогу у Київській області зазвучав близько 01:00. Військові закликали не нехтувати правилами безпеки, залишатися в укриттях, не фотографувати та не знімати роботу захисників.

Повідомляється, що на території Київської області зафіксовано рух ворожих БпЛА. Наразі в регіоні працють сили протиповітряної оборони України.

Пізніше у «Суспільному» повідомили, що в Києві було чути звуки вибухів. У КМВА уточнили, що сили ППО працюють на околицях столиці.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині російський дрон влучив в житловий будинок, одна людина загинула, четверо поранені. 

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російські загарбники атакували ударними дронами типу «Шахед» цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумської області, зокрема Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА)

Також окупанти завдали ракетних ударів по Шостці та Тростянцю. Наразі на місцях прильотів працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються.

Зокрема у Харкові впав ворожий «Шахед». Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За словами Терехова, дрон-камікадзе розробки Shahed впав у середмісті Харкова, в районі приватних будинків. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Пізніше начальник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про вибух у місті. Голова ОВА додав, що російські загарбники «завдають ударів по Харкову». Чиновник закликав місцевих жителів перебувати в укриттях.

Теги: вибух окупанти Київщина чиновник військові будинок Олег Синєгубов Ігор Терехов шахед

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