Детективи Бюро економічної безпеки повідомили Слобоженку про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн

В Італії затримали українського блогера та підприємця Олександра Слобоженка, якого розшукували українські правоохоронці за підозрою у масштабному ухиленні від сплати податків та легалізації незаконно отриманих коштів. Про це повідомляє італійське видання RiminiToday, пише «Главком».

За даними італійських ЗМІ, 28-річного Слобоженка затримали у другій половині дня 17 листопада в одному з готелів міста Річчоне. Операцію провели співробітники мобільного підрозділу поліції Ріміні за участю Служби міжнародного поліцейського співробітництва. Підставою стала передана через канали Інтерполу вимога про тимчасовий арешт для подальшої екстрадиції в Україну.

Як зазначає італійська сторона, українця розшукали після того, як поліція отримала інформацію про його перебування в готелі. Правоохоронці встановили спостереження та затримали чоловіка після його повернення до закладу.

За версією українських правоохоронців, у 2020-2023 роках Слобоженко міг бути причетний до діяльності організації, яка заробляла на арбітражі онлайн-трафіку. Для отримання прибутку використовували шахрайські рекламні акаунти, через які просували платформи азартних ігор, букмекерські сервіси та підроблені медичні товари.

За даними італійського видання, для приховування доходів учасники схеми нібито використовували іноземні платіжні системи, криптовалютні гаманці та нелегальні канали обміну валют.

Йдеться про ухилення від сплати податків і зборів на суму понад 213 млн грн – це приблизно 4,3 млн євро. Також Слобоженка підозрюють у подальшому відмиванні коштів через придбання елітної нерухомості та автомобілів.

Водночас на офіційній сторінці Слобоженка в соцмережах продовжувалася активність. Зокрема, у його акаунті й після затримання з’являлися нові публікації. Хто саме веде сторінку блогера та публікує дописи від його імені, наразі невідомо.

Сторіс на сторінці блогера в Instagram, вже після затримання, про яке повідомляють ЗМІ фото: скриншот

Нагадаємо, у серпні 2024 року детективи Бюро економічної безпеки повідомили Слобоженку про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн. У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки та арештували вісім транспортних засобів, зокрема елітні спортивні автомобілі, а також квартири й нерухомість у столиці.

У квітні 2025 року блогер заявляв, що погашає податкову заборгованість. Також він повідомляв про передання 20 млн грн на потреби Сил оборони України.

Наразі Слобоженко перебуває в розпорядженні компетентних італійських органів для проведення процедур, передбачених у справах про екстрадицію.