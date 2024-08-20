Ухилення від сплати податків: довірена особа блогера Слобоженка отримала підозру

До суду скеровано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 млн грн

За даними слідства, підозрюваний допомагав керівнику компанії отримувати незаконні прибутки від роботи в інтернеті

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру довіреній особі блогера Олександра Слобоженка в сприянні ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного міри запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що підозрюваний допомагав керівнику компанії отримувати незаконні прибутки від роботи в інтернеті. Чоловік займався обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.

Як зазначають правоохоронці, компанія здійснювала арбітраж інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) – рекламування в інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії «gambling» (ринок онлайн казино, азартних ігор), «dating» (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), «betting» (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), «nutra» (онлайн ринок товарів для краси та здоров’я) тощо.

«Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах Державної податкової служби, трудові договори з працівниками не укладалися», – йдеться в повідомленні.

Детективи БЕБ повідомили про підозру довіреній особі керівника компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Зметою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків, відносно нього до суду скеровано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 млн грн.

Нагадаємо, столичному блогеру Олександру Слобоженку повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно з офіційним курсом Нацбанку на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень.

До слова, Служба безпеки затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони.