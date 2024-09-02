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Ухилення від сплати податків: суд обрав запобіжний захід столичному блогеру Слобоженку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ухилення від сплати податків: суд обрав запобіжний захід столичному блогеру Слобоженку
Наразі блогер перебуває у розшуку
фото: пресслужба БЕБ

Детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів блогера, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці

Суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід столичному блогеру Олександру Слобоженку, якому було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі він перебуває у розшуку. Про це інформує пресслужба Бюро економічної безпеки.

Довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тис. грн. Його взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.  

Встановлено, що столичному блогеру Олександру Слобоженку повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Він разом з довіреною особою умисно ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн. 

Детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно з офіційним курсом Нацбанку на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень.

 

Теги: блогер Київ суд Бюро економічної безпеки України податки

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