Ухилення від сплати податків: суд обрав запобіжний захід столичному блогеру Слобоженку

Детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів блогера, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці

Суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід столичному блогеру Олександру Слобоженку, якому було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі він перебуває у розшуку. Про це інформує пресслужба Бюро економічної безпеки.

Довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тис. грн. Його взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що столичному блогеру Олександру Слобоженку повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Він разом з довіреною особою умисно ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн.

Детективи БЕБ арештували вісім транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно з офіційним курсом Нацбанку на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень.