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Блогер-мільйонер Слобоженко отримав підозру в ухиленні від сплати податків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Блогер-мільйонер Слобоженко отримав підозру в ухиленні від сплати податків
Блогер ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн
фото: instagram / alex_slobozhenko

Аби приховати придбане майно, блогер оформлював право власності на близьких родичів та наближених до нього осіб

Столичному блогеру Олександру Слобоженку повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно офіційного курсу НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень.

«Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку. З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переводив кошти у криптовалюту», – йдеться у повідомленні.

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фото: БЕБ, Офіс Генпрокурора

Всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу.

З метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб.

У травні цього року «Українська правда» опублікувала розслідування щодо Олександра Слобоженка. Журналісти розповіли, що мільйонер Слобоженко виявився непридатним для військової служби та відпочиває з друзями за кордоном.

Згодом, у виданні заявили, що отримали погрози після випуску розслідування «Непридатні». Правоохоронні розпочали кримінальне провадження за заявою журналістів «Української правди» про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності.

Нагадаємо, сьогодні СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад $1 млн.  

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Теги: податки прокурор інтернет Українська правда розслідування послуги блогер погрози

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