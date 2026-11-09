Обікрав тютюнові кіоски на 115 тис. грн: столичні поліцейські затримали злодія

Загалом із двох торговельних точок фігурант викрав продукції майже на 115 тис. грн

Поліцейські Києва затримали рецидивіста, який уночі проникав до кіосків та викрадав тютюнову продукцію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, 31-річний киянин близько 03:00 прийшов до одного з кіосків на вулиці Академіка Єфремова. Чоловік розбив камінням вікно, проник усередину та викрав сигарети, тютюнові стіки й нікотинові паучі на загальну суму майже 90 тис. грн.

За кілька днів він скоїв аналогічний злочин в іншому кіоску на Берестейському проспекті. Звідти зловмисник забрав сигарети, тютюнові вироби та стартові пакети мобільного оператора на суму близько 25 тис. грн. Загалом із двох торговельних точок фігурант викрав продукції майже на 115 тис. грн.

Оперативники спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили місцеперебування порушника. Слідчі затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, який уже був судимим за скоєння аналогічних крадіжок.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно, з проникненням до приміщення та в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Голосіївського району столиці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 33-річного киянина, який викрав обладнання резервного живлення з торговельного кіоску. Інцидент стався у вересні на території експоцентру ВДНГ. До правоохоронців звернулася продавчиня кіоску та повідомила про зникнення інвертора з акумуляторною батареєю вартістю понад 62 тис. грн, який використовували під час відключень світла.