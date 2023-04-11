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В Італії знайдено унікальні предмети часів римської епохи (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Італії знайдено унікальні предмети часів римської епохи (фото)
У часи римської епохи місто Байя вважалася містом відпочинку для багатих і могутніх жителів столиці
фото ілюстративне

У часи римської епохи місто Байя вважалася містом відпочинку для багатих і могутніх жителів столиці

Нещодавно, група дослідників з Австрійської академії наук виявила унікальні знахідки часів римської епохи у Неаполітанській затоці, за кілька кілометрів від міста Помпей.

Науковці дослідили дно затоки в  районі, де  у стародавні часи існувало місто Байя, зокрема, ділянку довжиною понад 260 футів і виявили видимі залишки кам’яних обвалених колон, зроблених з гарного імпортованого мармуру Портасанта з Хіоса в Греції. Також вчені виявили термальні лазні, побудовані всередині домуса.

У часи римської епохи, Байя вважалася містом відпочинку для багатих і могутніх жителів столиці та приваблювалося природними вулканічними жерлами та лікувальними гарячими джерелами.

Деякі з найважливіших імен в римській історії, такі як Цезар, Цицерон, Марк Антоній, Брут і Нерон, мали свої помешкання Байї.

Місто було покинуто у VIII столітті після набігу мусульманської армії, а в 16 столітті осередок вулканічної магми, що лежить під ним, спустошився, процес, відомий як брадисейзм. Земля опустилася приблизно на 20 футів нижче рівня моря, потопивши більше половини Байї під мілководними водами затоки.

Окрім цього, науковці виявили великий шматок мармурової підлоги opus sectile, яка все ще зображена в Портасанти в хроматичному чергуванні з білими або сірими мармуровими плитами. Наразі це виглядає як найбільш показовий елемент датування, будучи типологією та реалізацією, що відноситься до епохи пізньої античності.

Територія Lacus Baths, яка відкрилася у 2020 році, дозволяє дайверам і любителям підводного плавання досліджувати виняткову мозаїчну підлогу ванни з білої, рожевої, червоної, зеленої, сірої та чорної плитки. Це був спа-комплекс, швидше за все, приватна резиденція, звідки відкривався вид на стародавній порт Байї, Лакус Баянус. Крім периметрів різних приміщень і терм, можна побачити три стіни апсид, які колись підтримували великі вікна з видом на Lacus Baianus.

Нагадаємо, нещодавно, група науковців в абатстві Боббіо на півночі Італії знайшла втрачений рукопис давньоримського астронома Клавдія Птолемея.

Теги: наука Італія місто фото

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