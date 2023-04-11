В Італії знайдено унікальні предмети часів римської епохи (фото)
У часи римської епохи місто Байя вважалася містом відпочинку для багатих і могутніх жителів столиці
Нещодавно, група дослідників з Австрійської академії наук виявила унікальні знахідки часів римської епохи у Неаполітанській затоці, за кілька кілометрів від міста Помпей.
Науковці дослідили дно затоки в районі, де у стародавні часи існувало місто Байя, зокрема, ділянку довжиною понад 260 футів і виявили видимі залишки кам’яних обвалених колон, зроблених з гарного імпортованого мармуру Портасанта з Хіоса в Греції. Також вчені виявили термальні лазні, побудовані всередині домуса.
У часи римської епохи, Байя вважалася містом відпочинку для багатих і могутніх жителів столиці та приваблювалося природними вулканічними жерлами та лікувальними гарячими джерелами.
Деякі з найважливіших імен в римській історії, такі як Цезар, Цицерон, Марк Антоній, Брут і Нерон, мали свої помешкання Байї.
Окрім цього, науковці виявили великий шматок мармурової підлоги opus sectile, яка все ще зображена в Портасанти в хроматичному чергуванні з білими або сірими мармуровими плитами. Наразі це виглядає як найбільш показовий елемент датування, будучи типологією та реалізацією, що відноситься до епохи пізньої античності.
Територія Lacus Baths, яка відкрилася у 2020 році, дозволяє дайверам і любителям підводного плавання досліджувати виняткову мозаїчну підлогу ванни з білої, рожевої, червоної, зеленої, сірої та чорної плитки. Це був спа-комплекс, швидше за все, приватна резиденція, звідки відкривався вид на стародавній порт Байї, Лакус Баянус. Крім периметрів різних приміщень і терм, можна побачити три стіни апсид, які колись підтримували великі вікна з видом на Lacus Baianus.
Нагадаємо, нещодавно, група науковців в абатстві Боббіо на півночі Італії знайшла втрачений рукопис давньоримського астронома Клавдія Птолемея.
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