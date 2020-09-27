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    У світі

    В НАТО прокоментували конфлікт в Нагірному Карабасі

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    НАТО глибоко стурбована повідомленнями про великомасштабні військові дії - В НАТО прокоментували конфлікт в Нагірному Карабасі
    НАТО глибоко стурбована повідомленнями про великомасштабні військові дії

    У конфлікту в Нагірному Карабасі немає військового рішення, – НАТО

    У Північноатлантичному альянсі висловили глибоку стурбованість ситуацією в Нагірному Карабасі й закликали сторони конфлікту припинити бойові дії.

    Про це йдеться в заяві спеціального представника генсека НАТО по Центральній Азії та Кавказу Джеймса Аппатурайа.

    «НАТО глибоко стурбована повідомленнями про великомасштабні військові дії уздовж лінії зіткнення в зоні нагірно-карабахського конфлікту. Сторони повинні негайно припинити бойові дії, які вже призвели до жертв серед цивільного населення», – наголошується в ньому.

    Також в заяві йдеться, що «у цього конфлікту немає військового вирішення». «Сторони повинні відновити переговори в напрямку мирного врегулювання. НАТО підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ», – заявили в альянсі.

    Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

    На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

    Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірнокарабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

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