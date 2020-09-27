Акція протесту в Мінську: бронетехніка в центрі міста та силовики з автоматами



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Площа державного прапора оточена міліцією і військовими, вони озброєні автоматами Калашникова Фото: TUT.BY

У Білорусі силовиками оточені традиційні точки збору прихильників опозиції

Білоруські силові відомства посилюють заходи безпеки в центрі Мінська, де в неділю прихильники опозиції мають намір провести інавгурацію Світлани Тихановської.

Про це повідомляє TUT.BY.

У 50-й день протестів у Мінську Палац Незалежності (міська резиденція Олександра Лукашенка) оточений кількома кордонами силовиків. Біля резиденції стоїть бронетехніка – не менше п’яти БТРів, військові вантажівки і машини з рулонами колючого дроту.

Площа державного прапора оточена міліцією і військовими, вони озброєні автоматами Калашникова.

Оточені традиційні точки збору прихильників опозиції.

Зокрема, стела «Мінськ – місто-герой» і музей Великої Вітчизняної війни по периметру обгороджені металевими конструкціями, обтягнуті колючим дротом. У оточення чергують військові.

Також силовики вишикувалися навколо основних площ у центрі міста.

Майдан Незалежності обгороджено металевими огорожами. По периметру чергують співробітники міліції. На площі знаходяться силовики в оливковій формі без розпізнавальних знаків. Підземний центр» Столиця», розташований під площею, закритий.

Під мостом в створі вулиці Московської припарковані водомети, десятки вантажівок ОМОН, автомобілі системи» рубіж « з триметровими металевими щитами на бампері. Проїзд у бік вокзалу закритий. Оточена також Жовтнева площа.

Тим часом до центру міста колонами сходяться протестувальники. Люди збираються в спальних районах і великими групами рухаються в напрямку стели «Мінськ місто-герой».

Силовики намагаються перешкодити руху людей: затримують відстаючих від Колон, а також тих, хто рухається невеликими групами по 2-3 людини.

До слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Як повідомлялося 21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

Також Польща планує ввести національні санкції проти Білорусі.

Як відомо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

Нагадаємо, Швеція тимчасово заморозила фінансову допомогу Білорусі.