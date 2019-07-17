В ООН порахували, що кожна третя жінка у світі стає жертвою насильства



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Забезпечення сексуальних і репродуктивних прав жінок - найважливіший інструмент у вирішенні демографічних проблем

Жінки і дівчата, як і раніше, стикаються з дискримінацією і порушенням своїх прав по всьому світу, кожна третя жінка стає жертвою насильства. Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

«Кожна третя жінка в світі стає жертвою насильства. А в деяких регіонах світу, охоплених збройними конфліктами, цей показник ще вищий. 650 мільйонів жінок видали заміж дітьми, щодня 500 жінок помирають через ускладнення, пов'язані з вагітністю та пологами. Ми бачимо, як по всьому світу відбувається наступ на права жінок, у тому числі - їх репродуктивні права», - вказав Гутерріш.

Глава ООН підкреслив, що забезпечення сексуальних і репродуктивних прав жінок - найважливіший інструмент у вирішенні демографічних проблем, які можуть стати перешкодою на шляху соціального та економічного розвитку.

До слова, напередодні Росія в Радбезі ООН заявила про наступ на російську мову в Україні.

Після цього шість країн в Радбезі ООН зробилиспільну заяву по Україні. Відповідну заяву виголосив постійний представник Великобританії при ООН і у Світовій організації Джуліан Брейтуейт.

«Ми як держави-члени Євросоюзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, і засуджуємо російську незаконну анексію Криму. Ми закликаємо Росію беззастережно звільнити всіх 24-х військовослужбовців, незаконно захоплених 25 листопада під час інциденту біля Керченської протоки, і повернути захоплені українські суду згідно з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права 20 травня», - заявив постпред Великобританії.

Джерело: Кореспондент.net