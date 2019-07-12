  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ООН засудила режим Асада за використання забороненої зброї у Сирії

    • Розсилка
    Сирія після бомбардування - ООН засудила режим Асада за використання забороненої зброї у Сирії
    Сирія після бомбардування

    Згідно з даними ООН, режим Асада неодноразово атакував житлові райони, особливо в провінції Ідліб, що призвело до загибелі цивільних осіб

    В ООН засудили сирійський режим Башара Асада за використання забороненої зброї проти цивільного населення.

    «ООН рішуче засуджує використання сирійською владою заборонених боєприпасів, використання важкої зброї у населених пунктах, обстріли, повітряні удари, використання запальних снарядів, балістичних ракет та касетних бомб, а також використання голоду та облоги, спрямованих проти цивільного населення, як методу ведення війни», - йдеться у повідомленні.

    Згідно з даними ООН, режим Асада неодноразово атакував житлові райони, особливо в провінції Ідліб, що призвело до загибелі цивільних осіб.

    Туреччина та РФ домовилися у вересні минулого року перетворити провінцію Ідліб на зону деескалації, в якій забороняються акти насильства.

    Сирійський режим, однак, послідовно порушує умови припинення вогню, здійснюючи напади в зоні деескалації.

    До слова, нещодавно Спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька сторона відповіла відмовою на запит США відправити війська в Сирію.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Сирія ООН обстріл Башар Асад бомбардування Сирії населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ