ООН засудила режим Асада за використання забороненої зброї у Сирії



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Сирія після бомбардування

Згідно з даними ООН, режим Асада неодноразово атакував житлові райони, особливо в провінції Ідліб, що призвело до загибелі цивільних осіб

В ООН засудили сирійський режим Башара Асада за використання забороненої зброї проти цивільного населення.

«ООН рішуче засуджує використання сирійською владою заборонених боєприпасів, використання важкої зброї у населених пунктах, обстріли, повітряні удари, використання запальних снарядів, балістичних ракет та касетних бомб, а також використання голоду та облоги, спрямованих проти цивільного населення, як методу ведення війни», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними ООН, режим Асада неодноразово атакував житлові райони, особливо в провінції Ідліб, що призвело до загибелі цивільних осіб.

Туреччина та РФ домовилися у вересні минулого року перетворити провінцію Ідліб на зону деескалації, в якій забороняються акти насильства.

Сирійський режим, однак, послідовно порушує умови припинення вогню, здійснюючи напади в зоні деескалації.

До слова, нещодавно Спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька сторона відповіла відмовою на запит США відправити війська в Сирію.

Джерело: Укрінформ