ООН засудила режим Асада за використання забороненої зброї у Сирії
Згідно з даними ООН, режим Асада неодноразово атакував житлові райони, особливо в провінції Ідліб, що призвело до загибелі цивільних осіб
В ООН засудили сирійський режим Башара Асада за використання забороненої зброї проти цивільного населення.
«ООН рішуче засуджує використання сирійською владою заборонених боєприпасів, використання важкої зброї у населених пунктах, обстріли, повітряні удари, використання запальних снарядів, балістичних ракет та касетних бомб, а також використання голоду та облоги, спрямованих проти цивільного населення, як методу ведення війни», - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними ООН, режим Асада неодноразово атакував житлові райони, особливо в провінції Ідліб, що призвело до загибелі цивільних осіб.
Туреччина та РФ домовилися у вересні минулого року перетворити провінцію Ідліб на зону деескалації, в якій забороняються акти насильства.
Сирійський режим, однак, послідовно порушує умови припинення вогню, здійснюючи напади в зоні деескалації.
До слова, нещодавно Спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що німецька сторона відповіла відмовою на запит США відправити війська в Сирію.
Джерело: Укрінформ