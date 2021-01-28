В ООН розповіли про головну загрозу людству

Згідно опитування ООН, зміна клімату є надзвичайною ситуацією

Більшість жителів планети вважають зміну клімату головною загрозою людству.

Про це свідчать дані всесвітнього опитування, проведеного ООН.

Опитування стало наймасштабнішим за всю історію. У ньому взяли участь 1,2 мільйона осіб з 50 країн світу.

Про те, що зміна клімату є надзвичайною ситуацією, розповіли 64 відсотки всіх респондентів. При цьому частка людей, які дотримуються такої точки зору, вище в Західній Європі і Північній Америці – там вона становить 72 відсотки.

Крім того, опитування показало, що використання поновлюваних джерел енергії отримало широку підтримку серед населення країн, які є великими джерелами забруднення навколишнього середовища.

Так, таку тактику боротьби зі зміною клімату підтримали 76 відсотків респондентів в Австралії і 65 відсотків - в США.

Раніше повідомлялося, що швидкість танення льоду на Землі досягла катастрофічних темпів. Згідно з висновками вчених Лідського університету у Великобританії, в період з 1994 по 2017 рік планета втратила 28 трильйонів тонн льоду, що еквівалентно шару льоду товщиною 100 метрів, що покриває всю Велику Британію. При цьому швидкість танення помітно збільшилася за останні три десятиліття.

Нагадаємо, що вчені розкрили новий катастрофічний наслідок зміни клімату.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна послідовно дотримується міжнародних кліматичних угод і має намір посилити свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату.