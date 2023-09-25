У Росії стартували продажі iPhone 15, незважаючи на санкції

Новинка була презентована за добу до старту офіційних продажів у світі

Компанія МТС в РФ презентувала iPhone 15 Pro Max ще за добу до початку продажів у світі. Перші замовлення, які були оформлені до 12 вересня, компанія почала видавати вже в суботу, 23 вересня, пише «Лента».

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«Ми завжди прагнемо запропонувати нашим покупцям ексклюзивну можливість отримати та побачити всі новинки одними з перших не лише в нашій країні, а й у всьому світі. За підсумками попереднього замовлення модель iPhone 15 Pro Max стала головним хітом серед наших покупців, тому сьогодні ми продемонстрували саме її всім гостям нашого магазину», – заявив гендиректор роздрібної мережі МТС Андрій Губанов.

Повідомляється, що МТС відкрила попереднє замовлення на iPhone 15 наприкінці серпня – за два тижні кількість попередніх замовлень на новинку виявилася вдвічі більшою, ніж на iPhone 14 у попередньому році.

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Що стосується вартості, то iPhone 15 коштує від 124 990 р. (48000 грн), а за топову версію iPhone 15 Pro Max росіянам доведеться викласти не менш як 189 990 р. (73000 грн). У перерахунку на долари це відповідає ціновому діапазону США.

Варто нагадати, що в березні минулого року компанія Apple оголосила, що припиняє всі продажі своїх продуктів та послуг у Росії.

Нагадаємо, iPhone 15 отримав покращений OLED-дисплей Super Retina. Новий екран підтримує технологію Dolby VIsion та має яскравість 1600 ніт. Пікова яскравість 2000 ніт (на сонячному світлі), що вдвічі краще, ніж було в iPhone 14. Одним з найбільших оновлень роз'єм USB-C замість звичного Lightning. Зазначимо, перехід на уніфікований стандарт є вимогою європейського законодавства.