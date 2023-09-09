Економічний тиск на Росію продовжується. Результати очевидні

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1. Росія є головною загрозою для світу – результат міжнародного опитування «Кращі країни» для видання U.S. News & World Report.

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Понад 70% учасників міжнародного опитування вважають, що Росія становить загрозу для світу.

Китай набрав 66% аналогічних відповідей, США – 50%.

При цьому в очах жителів інших країн Росія стоїть невисоко за такими показниками, як якість життя, відкритість для бізнесу (Росія останнє місце у світі), привабливість для цікавого проведення часу.

2. Центробанк РФ продовжив до 9 березня обмеження на зняття готівкової іноземної валюти.

Вони передбачають, що з відкритих до 9 березня 2022 року рахунків можна зняти суму не більше $10 тис. або еквівалентну євро.

3. 30 експертів провідних банків Росії погіршили прогноз щодо інфляції, курсу рубля та ключової ставки.

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рогноз за ключовою ставкою за підсумками року зріс із 7,9% до 9,3%. Прогнозна інфляція зросла до 6,3% із 5,7%.

Новий прогноз за курсом рубля – 85,5 рублів за долар. У червні експерти прогнозували курс лише на рівні 81,8 рубля.

У наступні два роки аналітики очікують на подальше ослаблення рубля.

4. Російські спортсмени продовжують масово змінювати спортивне громадянство, щоб мати можливість брати участь у міжнародних змаганнях.

55 спортсменів з олімпійських видів спорту вже змінили громадянство, якщо брати неолімпійські види спорту, то громадянство змінило більше 100 спортсменів.

5. Китайське обладнання загрожує збоями зв'язку в Росії.

Для розвитку мобільних мереж зв'язку в Росії тільки в 2023 операторам не вистачає близько 50 тис. базових станцій.

Оператори протягом останнього року тестують обладнання виробників «третього ешелону» з Китаю, але результати є незадовільними.

6. Загальна вартість заблокованих західними країнами суверенних активів РФ становить приблизно $280 млрд, повідомляє група REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), яка займається пошуком та заморожуванням, пов'язаних з Росією активів.

7. США каратимуть санкціями за підтримку фіктивних Російських виборів в Україні – Ентоні Блінкен.

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На всіх, хто підтримає фіктивні Російські вибори в Україні, в тому числі на так званих «міжнародних спостерігачів», можуть бути накладені санкції та візові обмеження США.

За словами Блінкена, Кремль сподівається, що ці заздалегідь визначені і сфабриковані результати посилять незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України. Але це ні що інше, як пропагандистський захід.

8. Країни Євросоюзу інтенсивно працюють над санкціями щодо алмазної галузі Росії, оскільки вважають, що можуть зробити у вказаному напрямку більше. Про це заявив на прес-конференції у столиці Індії голова Євроради Шарль Мішель.

Крім того, за словами голови Євроради, країни – члени об'єднання намагаються припиняти обхід запроваджених антиросійських санкцій.

9. Прем'єр Естонії запропонувала запровадити торговельну блокаду Росії.

Йдеться насамперед про Польщу, Литву, Латвію та Фінляндію, через кордон з якими в РФ можуть потрапляти підсанкційні товари.

«Як ми зробили з візами, так само ми можемо зробити і з товарами», – зазначила Кая Каллас.

Країни Балтії стали ключовим транзитним каналом для «тіньових» постачань у Росію товарів подвійного призначення, які «на папері» заявлені як такі, що прямують до третіх країн, але насправді осідають на території РФ.

З $2 млрд експорту, метою якого називалися країни колишнього СРСР, такі як Казахстан, Узбекистан чи Вірменія, менше половини дійшли заявлених одержувачів.

10. Одна з найбільших фінансових груп, британська HSBC призупинить обробку вхідних та вихідних комерційних платежів до Росії та Білорусі для своїх корпоративних клієнтів з 27 жовтня.

У листі партнерам банку йдеться, що рішення ухвалене через «все складнішу ситуацію з регулюванням».

11. Європейський союз не планує найближчим часом запроваджувати заборону на Російський скраплений природний газ (ЗПГ), заявила міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера.

Імпорт Російського ЗПГ до Європи з січня до липня зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

«Я думаю, що рано чи пізно, якщо ситуація не зміниться в Росії та Україні, це (заборона) відбудеться. Але поки що, після потрясінь минулого року, Єврокомісія та країни-члени хочуть подивитися, як розвиватимуться події у мирному руслі, щоб уникнути нових потрясінь», – зазначила Рібера.

Іспанія стала другим за величиною покупцем Російського ЗПГ у світі.

Іспанський уряд вивчив можливості припинення цього імпорту, але не знайшов юридичних підстав для заборони без узгодженої позиції ЄС, оскільки йдеться про зовнішню торгівлю.

Тому країна попросила компанії не брати на себе нові зобов'язання, пов'язані з Росією, та бути більш прозорою у питаннях походження ЗПГ.

12. Німеччина у п'ятницю продовжила на півроку термін дії зовнішнього управління над місцевими активами «Роснафти».

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Берлін передав німецькі активи «Роснафти», включаючи її 54,17% акцій нафтопереробного заводу Schwedt, під управління у вересні минулого року.

Берлін хоче знайти надійного покупця на пакет акцій «Роснафти».

У квітні нижня палата парламенту схвалила зміни до закону, які дозволяють здійснити швидкий продаж.

Проте Російська енергетична компанія та Берлін не досягли прогресу у питанні укладання угоди, що затримує пошук потенційних інвесторів.

Польська нафтопереробна компанія PKN Orlen висловила зацікавленість у контрольному пакеті акцій.

Завод також належить Shell та італійській ENI з частками 37% та 8% відповідно. Shell також шукала потенційних покупців на свою частку.

13. Активи Volvo в Росії передані місцевому інвестору, на завод буде залучений Російський партнер – повідомив Російський Мінпромторг.