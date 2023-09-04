Удар дронами по Дніпропетровщині: є влучання

Від початку доби окупанти запустили кілька хвиль дронів по Україні

Сили оборони збили шість дронів над Дніпропетровщиною

Ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів, але ранок почався з ворожої атаки.

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Українські захисники знищили шість ворожих безпілотників в небі над областю. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Не обійшлося без влучань. «Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються», – повідомив Лисак.

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За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 вересня російські окупанти атакували південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район, застосовуючи ударні дрони типу «Шахед», які запускали у кілька хвиль. Російські окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. 17 дронів збили наші сили ППО, але є і влучання.

Близько 6 години ранку окупанти випустили в напрямку Дніпропетровщини дрони Shahed.