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Calvin Klein і Tommy Hilfiger залишає ринок Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Calvin Klein і Tommy Hilfiger залишає ринок Росії
Корпорація PVH – великий виробник одягу, володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga і True & Co
фото з відкритих джерел

Компанія передала місцевий підрозділ топменеджеру, який перейменував компанію і, очевидно, продовжить керувати її локальними точками

Американська компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка володіє брендами Calvin Klein і Tommy Hilfiger, залишила ринок Росії. Про це повідомляє видання «Кoммерсант».

Як зазначається, компанія передала місцевий підрозділ топменеджеру, який перейменував компанію і, очевидно, продовжить керувати її локальними точками.

На думку експертів, подібна угода дає змогу іноземним компаніям формально піти з російського ринку, зберігши при цьому можливість для повернення.

PVH у серпні вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ «Півіейч Сторс Рус». Новим власником і гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ «Рітейл Екселенс».

Корпорація PVH – великий виробник одягу, володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga і True & Co.

На початку березня 2022 року PVH оголосила про призупинення роботи на російському ринку через агресію РФ проти України. У звіті корпорації за першу половину 2023 року йдеться, що PVH повністю вийшла з російського бізнесу, включно з оптовими продажами.

До відома, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок.

До слова, австрійська компанія Swarovski повністю припинила діяльність у Росії. Також власник застосунку Tinder Match Group заявив, що залишить російський ринок. Тим часом, естонські компанії знайшли причину не йти з ринку Росії.

Теги: ринок 24 лютого росія бізнес

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