Calvin Klein і Tommy Hilfiger залишає ринок Росії

Компанія передала місцевий підрозділ топменеджеру, який перейменував компанію і, очевидно, продовжить керувати її локальними точками

Американська компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), яка володіє брендами Calvin Klein і Tommy Hilfiger, залишила ринок Росії. Про це повідомляє видання «Кoммерсант».

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Як зазначається, компанія передала місцевий підрозділ топменеджеру, який перейменував компанію і, очевидно, продовжить керувати її локальними точками.

На думку експертів, подібна угода дає змогу іноземним компаніям формально піти з російського ринку, зберігши при цьому можливість для повернення.

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PVH у серпні вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ «Півіейч Сторс Рус». Новим власником і гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ «Рітейл Екселенс».

Корпорація PVH – великий виробник одягу, володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga і True & Co.

На початку березня 2022 року PVH оголосила про призупинення роботи на російському ринку через агресію РФ проти України. У звіті корпорації за першу половину 2023 року йдеться, що PVH повністю вийшла з російського бізнесу, включно з оптовими продажами.

До відома, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок.

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До слова, австрійська компанія Swarovski повністю припинила діяльність у Росії. Також власник застосунку Tinder Match Group заявив, що залишить російський ринок. Тим часом, естонські компанії знайшли причину не йти з ринку Росії.