Верховна Рада створила комісію з підготовки до розвалу Росії

Мета комісії – забезпечити комплексне формування та реалізацію державної політики з питань післявоєнної Російської Федерації

24 серпня парламент створив Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань підготовки проекту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації. Про це йдеться на сайті парламенту України.

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Метою комісії є забезпечення комплексного формування та реалізації державної політики з питань післявоєнної Російської Федерації й малих та корінних народів, що її населяють.

Основні завдання комісії:

попередній розгляд питань для підготовки концепції проекту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації;

розроблення, попередній розгляд та доопрацювання проекту основних засад державної політики України щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації;

внесення на розгляд Верховної Ради України або Комітетів Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з питань гуманітарної та інформаційної політики пропозицій щодо планування розвитку законодавства з питань взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації;

налагодження зв’язків з парламентами, урядами, структурними підрозділами їхніх апаратів, науковими установами іноземних держав, іноземними вченими для обміну досвідом з питань діяльності Тимчасової спеціальної комісії за погодженням з Головою Верховної Ради України; підготовка звернень та/або заяв Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, урядів і парламентів держав світу з питань діяльності Тимчасової спеціальної комісії.

Для роботи в ТСК визначено 11 народних депутатів України. Головою Комісії обрано Ярослава Юрчишина (депутатська фракція «Голос»), заступником – Марію Мезенцеву (депутатська фракція «Слуга народу»).

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Нагадаємо, що 28 серпня відбулася міжнародна науково-експертна конференція «Виклики для України та майбутнє Російської імперії». Провідні вітчизняні аналітики, експерти, політики та запрошені гості моделювали сценарії розвитку України на найближчий рік та десятиліття.

Раніше представники незалежних республік: Кенігсберг (Калінінград і область), Інгрія (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кубань (Краснодарський край), Сибір та Урал оголосили про початок голосування за лідерів, які здатні очолити перехідні уряди нових держав на території Росії.