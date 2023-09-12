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Apple представила лінійку iPhone 15: основні характеристики новинки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Apple представила лінійку iPhone 15: основні характеристики новинки
Одним з найбільших оновлень роз'єм USB-C замість звичного Lightning
фото з відкритих джерел

Вартість смартфона стартуватиме від $799 за iPhone 15 і з $899 за iPhone 15 Plus

Сьогодні, 12 вересня, пройшла осіння презентація новинок компанії Apple. У центрі уваги нова лінійка смартфонів iPhone 15, що відрізняються від попередніх моделей не тільки більш витонченим дизайном, а й вмістом.

iPhone 15 отримав покращений OLED-дисплей Super Retina. Новий екран підтримує технологію Dolby VIsion та має яскравість 1600 ніт. Пікова яскравість 2000 ніт (на сонячному світлі), що вдвічі краще, ніж було в iPhone 14.

Одним з найбільших оновлень роз'єм USB-C замість звичного Lightning. Зазначимо, перехід на уніфікований стандарт є вимогою європейського законодавства.

Смартфон також отримав 48-мегапіксельну основну камеру (100-відсоткове фокусування пікселів, діафрагма f1,6), що здатна знімати відео в 4K, та динамік Dynamic Island, який раніше був лише в Pro-моделях.

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На весь екран

Крім цього, компанія стверджує, що збільшила ємність акумулятора в iPhone 15 і iPhone 15 Plus, тож тепер пристрій пропрацює на одному заряді «весь день».

iPhone 15 має діагональ екрану 6.1 дюйма, iPhone 15 Plus – 6.7 дюйма. Він поставлятиметься в п’яти кольорах: рожевий, жовтий, зелений, синій, чорний. Задня поверхня корпусу iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримала матову поверхню. Рамка корпусу виконана з титану, який дозволяє знизити масу та додати міцності.

Вартість смартфона стартуватиме від $799 за iPhone 15 і з $899 за iPhone 15 Plus.

Phone 15 Pro та Pro Max

Флагманські пристрої отримали тонкий корпус та преміум-матеріали. Розміри не змінилися порівняно з 14 Pro та Pro Max. Рамка корпусу виконана з титану, який дозволяє знизити масу та додати міцності. Apple заявила, що титан 5-го класу використовується також у марсіанському ровері NASA.

Замість бокового перемикача режиму «Без звуку» з'явилася універсальна кнопка Action Button. Під неї можна підв'язати багато різних функцій.

Новинки побудовано на процесорі A17 PRO, виконаному за 3-нанометровим техпроцесом. Neural Engine став удвічі швидшим у додатках штучного інтелекту.

За заявою Apple, приріст порівняно з A16 Bionic не надто великий, основна увага була на енергоефективності Графічне ядро значно покращено, щоб забезпечити плавний геймплей у вимогливих іграх.

За рахунок нового чіпа доступна передача даних через USB-C на високій швидкості до 10 Гб/с.

Як стверджує виробник, iPhone 15 Pro отримав найкращу камеру в історії Apple та об'єктив із 7 лінзами. Роздільна здатність залишалася тою самою - 48 Мп, проте це більш сучасний датчик. Покращено режими нічної та портретної зйомки.

У iPhone 15 Pro телеоб'єктив з 3-кратним зумом, у iPhone 15 Pro Max - 5-кратний у 12-мегапіксельній камері з фокусною відстанню 120 мм. Третій ультраширококутний сенсор має роздільну здатність 12 Мп.

Ціни в США на iPhone 15 Pro стартують із $999 за версію на 128 Гб. Старша модель iPhone 15 Pro Max з таким самим обсягом пам'яті буде доступна за ціною $1199. Замовлення розпочнуться у п'ятницю, а продажі стартують 22 вересня.

Нагадаємо, компанія Apple представляє нові смартфони щороку, зазвичай восени. Наприклад, торішня модель, iPhone 14, була анонсована 7 вересня 2022 року, а в продаж надійшла 16 вересня.

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Теги: модель Apple відео

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