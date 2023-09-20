У РФ стартував фестиваль кіно: спонсор – посольство Ізраїлю

Не дивлячись на те, що фестиваль вже розпочався, на сайті ізраїльського посольства про це ані слова

У РФ стартував 20-й фестиваль ізраїльського кіно, спонсором якого виступило посольство Ізраїлю в країні-агресорі.

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Фестиваль проводиться у п'яти містах. У кінотеатрі «Формула Кіно Галерея» у Санкт-Петербурзі відбувся перший показ, а після 20 вересня заходи продовжаться у Єкатеринбурзі, Воронежі, Красноярську та Москві. У столиці Росії на 20 жовтня заплановане урочисте завершення кінофестивалю.

«Кінотеатр «Піонер» та посольство Ізраїлю у РФ підготували програму з 11 картин, сім із них показуватимуться в Росії вперше. Вибрані фільми демонструють не лише аспекти ізраїльського життя, а й географію країни: від Мертвого моря до червономорського узбережжя, від Єрусалиму до Тель-Авіва – фестивальна подорож до Ізраїлю ще не була такою великою та барвистою», – говориться на сайті фестивалю.

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В то самий час на сайті ізраїльського посольства відсутні будь-які згадки щодо кінофестивалю, хоча, наприклад, про 17-й фестиваль у 2018 році викладе чималенька стаття.

Організатори фестивалю зазначають, що крім фільмів відбудуться публічні обговорення з експертами театру та кінематографу, літературознавцями та мистецтвознавцями.

Один із фільмів під назвою «Тель-Авів» знятий режисером Маратом Пархомовським, уродженцем Одеси. Журналісти поцікавились у нього щодо дозволу на показ картини.

«Були сумніви, проте фестиваль ізраїльського кіно – традиційний захід, який посольство Ізраїлю проводить спільно з кінотеатром «Піонер». Водночас йдеться про приватний, а не урядовий проєкт. 10 років тому цей же проєкт ініціював та підтримав випуск моєї книги про ізраїльську кіноіндустрію, враховуючи все це, я вирішив не перешкоджати можливості місцевій публіці ознайомитися з моїм фільмом. Рік тому та сама стрічка була прийнята до програми міжнародного Московського кінофестивалю. Але оскільки тоді йшлося про захід, що проходить за безпосередньої підтримки уряду Росії, я не погодився на його участь у конкурсі», – відповів Пархомовський.

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Варто додати, що у лютому 2023 року фестиваль ізраїльського кіно відбувся у Києві – захід проводився ізраїльським посольством спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік» під гаслом «Кіно незламності».

Нагадаємо, депутат Кнесету вважає, що Ізраїль має займати набагато активнішу позицію у підтримці України за всіма параметрами, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу має відвідати Київ.