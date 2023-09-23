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Ростислав Павленко Народний депутат України

Бензоколонка закрита. Все пішло на фронт

glavcom.ua
Днями уряд РФ запровадив «тимчасову» заборону на експорт бензину та дизельного палива
фото з відкритих джерел

У Росії почався дефіцит пального

Влучна і тривала «бавовна» в Севастополі, а перед тим загалом у Криму і на інших тимчасово окупованих українських територіях, змістили фокус уваги від власне росії.

А там розгортаються події, які дають підстави сподіватись на відновлення рубрики «московитів на дно» вже незабаром.

Днями уряд рф запровадив «тимчасову» заборону на експорт бензину та дизельного палива. Вчора заступник міністра енергетики росії Павло Сорокін повідомив, що обмеження на експорт палива з рф запроваджено «безстроково».

Безстроково – це не «тимчасово». Це – «назавжди».

Бензоколонка закрита. Все пішло на фронт.

А дефіцит палива – це згодом дефіцит усього.

Чим закінчився дефіцит для колишнього срср, всі пам'ятають.

І далі ж буде!

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Джерело
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Теги: росія криза пальне

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Ростислав Павленко

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